Baar

07:00 Uhr

In der Baarer Schule laufen schon die Luftreiniger

Luftreinigungsgeräte sind in der Schule in Baar im Einsatz.

Plus Bürgermeister Roman Pekis bringt die Räte auf den aktuellen Stand, was die Kinderbetreuung, die Bach-Wiederbelebung, die Kläranlage und den Straßenbau betrifft.

Von Stefanie Brand

Die Luftreiniger für die Baarer Schule wurden pünktlich angeliefert und aufgestellt. Das berichtete in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend Bürgermeister Roman Pekis auf Nachfrage von Andrea Winter. Die Geräte können auf der ersten von vier Lautstärkestufen laufen und stören so den Unterricht nicht.

