Baar wird Treffpunkt für Motorradfahrer

Zum 30-jährigen Vereinsjubiläum der Baarer Motorradfreunde kommen viele Biker in den Ort

In Baar waren vor Kurzem die Motorräder los. Der Grund: Die Motorradfreunde Baar luden pünktlich zum 30. Jubiläum zu einem Motorradtreffen in den Schlosspark.

Etwa 50 bis 100 Leute pilgerten zur Veranstaltung am Freitagabend, erklärt der Präsident der Motorradfreunde, Andreas Winter, auf Rückfrage und ergänzt: „Gefeiert haben weniger Motorradfahrer als vielmehr junge Leute aus dem Ort.“ Am Samstag zog es hingegen deutlich mehr Motorradfans nach Baar. Zwischen 300 und 350 Besucher sollen nach Baar getourt sein. Etwa ein Drittel reiste mit dem Motorrad an. Zur Motorradweihe und bei der anschließenden Ausfahrt waren etwa 40 Motorräder mit von der Partie, berichtet Winter. Auch die versprochenen Preise wurden von den Baarern verliehen.

Eine Motorradgruppe mit einem Dutzend Fahrern kam bis aus Offenburg (Baden-Württemberg) und sicherte sich einen Preis in der Kategorie des größten teilnehmenden Clubs. Auch brachte die Truppe mit über 3000 Kilometern in Summe die weiteste Anreise zusammen. Weitere Gäste, die mit vielen Clubmitgliedern angereist waren, stammten aus Wassertrüdingen und Unterschwaningen (Landkreis Mittelfranken) sowie aus Attenhausen bei Ursberg.

Beim Quickly-Rennen platzierten sich zwei Einheimische: Emanuel Gietl aus Osterzhausen (Pöttmes) belegte den ersten Platz. Tobias Mittelhammer aus Baar kam auf den zweiten Platz. Weitere Motorradfreunde reisten aus Egling, Kaufering, Donauwörth und Landshut an. „Es kamen vor allem die Vereine, bei denen wir auch auf Motorradtreffen zu Gast sind“, erklärt Winter die unterschiedliche Herkunft der Vereine. Nahezu alle aktiven Mitglieder der Motorradfreunde Baar – immerhin gut 40 an der Zahl – hatten am Wochenende mit angepackt, um das Motorradtreffen zum 30. Jubiläum (wir berichteten) zu stemmen. Der Dank aller Engagierten gilt auch den Baarer Bürgern dafür, dass „mitten im Ort eine nicht ganz ruhige Veranstaltung wie diese stattfinden darf“, sagt der Präsident stellvertretend für die Motorradfreunde Baar. (brast)

