Baugebiet "Am Eichenwald": Was passiert mit den Bäumen?

An der Ringstraße "Am Eichenwald" in Obergriesbach verursachen die Wurzeln von Bäumen Schäden an Gehweg, Bordstein und Straße.

Plus Eine Linde und zwei Spitzahornbäume verursachen mit ihren Wurzeln Schäden am Straßenasphalt. Der Gemeinderat Obergriesbach beschließt einen "Fahrplan", was in solchen Fällen zu tun ist.

Von Stefanie Brand

Im Baugebiet "Am Eichenwald" in Obergriesbach wurde nun ein Problem offensichtlich, das laut Bürgermeister Jürgen Hörmann künftig wohl öfter zum Thema im Ort werden könnte. Bäume, die einst gepflanzt wurden, weil sie so im Bebauungsplan vorgesehen waren, bescheren der Gemeinde nun mehr oder weniger schwerwiegende Probleme. Hörmanns Wunsch: Er will dem "beginnenden Problem“ mit einer Art Fahrplan begegnen und holte sich dafür Rat und Hilfe vom Baumspezialisten aus dem Gremium, von Manfred Kern.

Final verständigten sich die Räte darauf, einen Baum im Baugebiet "Am Eichenwald" zu fällen und einen neuen zu pflanzen. Zwei weitere Bäume dürfen stehen bleiben, Gehweg und Straße werden ausgebessert. Grundsätzlich verständigten sich die Räte darauf, dass Kern bei Bedarf die Bäume genau unter die Lupe nehmen soll.

Fällung der Bäume nur, wenn nötig

Hörmann erklärte die grobe Systematik des Fahrplans so: Wenn Baum und Straße kaputt sind, soll über eine Ersatzpflanzung mit Wurzelsperre gesprochen werden. Der Schaden an Straße und Gehweg wird repariert. Ist der Baum gesund und in Ordnung, sollen hingegen nur die Schäden am Asphalt repariert werden. Auch ein Rückschnitt zu mächtiger Bäume ist denkbar. Bis zu einem Kostenaufwand von 5000 Euro kann so ohne Gemeinderatsbeschluss verfahren werden; eine Info für die Räte gibt es dennoch.

Zu diesem Baum-Fahrplan kamen die Räte auf Basis des ausführlichen Berichts von Gemeinderat Kern. Er erklärte, dass es sich bei den ortsprägenden Bäumen um Straßenbäume handle, die sich im Besitz der Gemeinde befinden und nun – Jahrzehnte nach der Pflanzung – ihre Funktion erfüllen: Sie seien ökologisch wertvoll und sorgen dafür, dass sich die Bürger wohlfühlen können. Doch Kern beleuchtete auch die andere Seite der Medaille – und zwar die Verkehrssicherungspflicht, die die Gemeinde erfüllen muss.

Fäulnis und Längsriss in Spitzahorn

Mit Blick auf die Schäden, die die mächtigen Wurzeln der drei Bäume, um die es in der Sitzung ging, am Asphalt angerichtet haben und nach Rücksprache mit den Anwohnern, kam Kern zu folgender Kompromisslösung: Die Risse, die eine Linde im Asphalt verursacht hat, sollen repariert werden, ebenso der Fremdschaden am Kantstein der Anlieger. Ein Spitzahorn, der für Risse im Fahrbahnbelag verantwortlich sein soll, bleibt unter Beobachtung. Laut Kern neige sich das Gelände und es bestehe nicht die Gefahr, dass Wasser in die Risse eindringt.

Ein dritter Baum, ebenfalls ein Spitzahorn, wird gefällt. Fäulnis und ein Längsriss charakterisieren den Baum bereits heute, sodass Kern für eine Ersatzbepflanzung mit einem kleinkronigen Baum plädierte. Dieser soll mit Hilfe einer Wurzelsperre in die Schranken gewiesen werden. Im Zuge der Neubepflanzung sollen auch die Asphaltschäden behoben werden.

