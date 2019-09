vor 6 Min.

Baugebiet in Echsheim wird 2020 erschlossen

Bauausschuss wägt Anregungen zu Bebauungsplan „Nähe Badanger“ ab. Ebenso zur Bauschuttrecyclinganlage

Der Pöttmeser Bauausschuss hat am Dienstag mehrere Anregungen zum Baugebiet „Nähe Badanger“ im Ortsteil Echsheim besprochen. Wie Bauamtsleiter Stefan Wolf auf Anfrage mitteilte, muss der Bebauungsplan ein weiteres Mal ausgelegt werden. Nächstes Jahr werde das Baugebiet erschlossen.

Darum war, wie berichtet, lange gerungen worden. Denn die Pläne der Gemeinde vertrugen sich nicht mit denen eines Landwirts, der nur zwei Monate nach dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan einen Bauantrag einreichte. Diesem zufolge wollte er auf dem nördlich angrenzenden Grundstück einen Jungvieh-Laufstall und eine offene Güllegrube bauen – und zwar am südlichen Rand seines Areals nahe der geplanten Wohnbebauung. Die Gemeinde zog einen Fachanwalt hinzu und versuchte, das Baugebiet und die privilegierten Tierhaltungsprojekte im Außenbereich unter einen Hut zu bringen. Anschließend brachte der Landwirt eine Gesamtaussiedlung der Hofstelle mit 213 Großvieheinheiten, Wohngebäude, Maschinenhalle, Milchvieh-Offenstall, Fahrsilos, Güllegrube und Misthaufen ins Spiel. Auch diese Option wurde berücksichtigt.

Die Bewohner des Marktes Pöttmes sollen weiter wohnortnah ihren Bauschutt entsorgen können. Die Baustoffrecyclinganlage an der Staatsstraße 2035 zwischen Pöttmes und der Abfahrt Schorn und der Zwischenlagerplatz für asbesthaltige Materialien sind aber nur bis Ende 2020 genehmigt. Damit sie darüber hinaus betrieben werden können, stellte der Markt Pöttmes den Bebauungsplan „Sondergebiet Baustoffrecycling Weiherau“ auf. Auch hier behandelte der Bauausschuss Wolf zufolge kleinere Anregungen. Der Bebauungsplan wird erneut ausgelegt.

Der Ausschuss vergab den Auftrag für ein Baugrundgutachten für die Sanierung und Erweiterung der Pöttmeser Kläranlage in Höhe von 16000 Euro. Er ging an das Büro Crystal Geotechnik in Utting.

Die Schreinerei Sturm will Garagen an der Augsburger Straße in Pöttmes zu Firmenräumen umbauen. Der Ausschuss wog Anregungen zum Bebauungsplan ab. Auch er wird erneut ausgelegt.

Die Bushaltestelle in Handzell, die im März bei einem Unfall umgerissen worden war, wird in der nächsten Woche neu errichtet.

Die Jagdgenossenschaft hatte beantragt, einen Feldweg zur ehemaligen Kläranlage in Handzell zu asphaltieren. Doch heuer wird das nicht mehr passieren, „vielleicht nächstes Jahr“, so Wolf. Die Jagdgenossenschaft hat dort einen stark frequentierten Jugendtreff. Da er am Hang liegt, läuft laut Wolf öfter Wasser hinein.

Der Bauausschuss war nicht einverstanden mit einer zweieinhalb Meter hohen Stützmauer, die ein Grundstücksbesitzer in Handzell errichtet hat. Er hat sein schräges Grundstück begradigt. Die Mauer widerspricht laut Wolf dem Bebauungsplan. Nun muss das Landratsamt entscheiden.

Im Norden von Reicherstein in Richtung Kläranlage soll im Außenbereich ein Einfamilienhaus entstehen. Um das zu ermöglichen, ist eine Einbeziehungssatzung erforderlich. Der Ausschuss stimmte dem Entwurf zu. Er geht in die Auslegung.

Ebenso wurde mit einem geplanten Einfamilienhaus in Schnellmannskreuth verfahren.

Im Ort darf eine Fernwärmeleitung verlegt werden. Mit ihr werden drei Häuser mit Fernwärme von einer örtlichen Biogasanlage versorgt. (nsi)

