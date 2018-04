00:33 Uhr

Bayerische Kampfdackel und Blasen-App

Ein Genuss, der in die Vollen geht: Am Freitagabend war der Kabarettist Bruno Jonas zu Gast im restlos ausverkauften Aichacher Pfarrzentrum. Nach drei Stunden entließ er ein begeistertes Publikum.

Er sieht immer noch gut aus, redet und lästert auf Teufel komm raus. In Aichach gastiert Bruno Jonas im ausverkauften Pfarrzentrum mit seinem Soloprogramm „Nur mal angenommen“. Nach drei Stunden mit dem 66-Jährigen hat das Publikum noch nicht genug: Bitte mehr davon!

Von Vicky Jeanty

Nach drei Stunden Jonas fühlt man sich wie nach einem opulenten Mahl: gesättigt aufgrund exquisiter Speisenfolge, aufgeputscht dank köstlicher Weine, ermattet angesichts angeregter Tischgespräche. Was bleibt, ist der unersättliche Wunsch: mehr davon! Bruno Jonas hat immer noch leichtes Spiel, was seine kabarettistische Menüfolge betrifft. Die Roh-und Feinkost liegt am Wegesrand, man muss nur hinschauen und zupacken. Das tut der 66-Jährige mit ungebrochenem Spaß am satirischen Lästern und philosophischen Sinnieren.

Wo andere verzweifelnd die Augen verdrehen, packt Jonas die Granden aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beim Schopf und lässt sie an seinen Kabarett-Strippen baumeln. Sein humorig-zorniger Blick auf alles, was menschelt, lässt kaum jemanden ungeschoren.

„So“, sagt Jonas entschlossen, als er die Bühne im ausverkauften Aichacher Pfarrzentrum betritt. „Ich hab’ nachgedacht!“ Überflüssig zu sagen, dass er über sehr viel sehr intensiv nachgedacht hat. Das Ergebnis sind Gedankengänge, die – will man sie verstehen – ein flottes Mitdenken voraussetzen. Das muss Jonas’ Frau geahnt haben. Die mahne ihn vor jeder Vorstellung, nicht ständig so g’scheit daherzureden und nicht alles zweimal zu sagen. „Verbales Geröll“ sei das. Sein Publikum sei doch nicht begriffsstutzig.

Das hat er geflissentlich überhört. Er praktiziert genau das, was man von ihm kennt und erwartet. Seine ungeheure, atemberaubende Beredsamkeit macht aus dem banal Alltäglichen, dem politisch Bedrohlichen, dem sozial Brisanten und technisch Bedenklichen ein schillerndes Kuriositätenkabinett. Dass dieses Panoptikum von realen Individuen am Laufen gehalten wird, macht die Sache nicht einfacher.

Natürlich stehen – unter anderen – Donald (Trump) und Recep (Erdogan), Angela (Merkel) und Heiko (Maas), Anton (Hofreiter) und Katrin (Göring-Eckardt), Markus (Söder) und Horst (Seehofer), Joachim (Gauck) und Alexander (Gauland), Uschi (von der Leyen) auf Jonas’ To-do-Liste. Mit den entsprechenden Charakteristika: „Ein digitalisierter Avatar“ (Trump), eine „Völkermordkompetenz“ (Erdogan), etwas „Biblisches“ (Hofreiter), „unser Heiko“ (Heiko Maas). Gelegentlich genügen wörtliche Zitate aus Politikerreden, über die sich Jonas zornig aufregt oder bärbeißig amüsiert. Es wird ihm zu viel geschwafelt oder zu einseitig argumentiert. Das führe zu zunehmender Politikverdrossenheit, speise den Auftrieb einer AFD. „Die braucht’s net. Aber ich bin froh, dass die im Bundestag sind, dann wissen wir wenigstens, wo sie sind“, sagt Jonas.

En passant versenkt er Söders Ruf nach einer bayerischen Grenzpolizei, die auf einem bayerischen Pferd und flankiert von einem bayerischen Kampfdackel den Flüchtling mit einem deftigen „Was macht’s jetzt du do?“ zur Rückkehr bewegt. Hängt mit abrakadesken Beispielen die Themen Inklusion und Exklusion an, sieht sich dank seines „arabischen Kehlkopfs“ (Jonas kommt aus Passau, Niederbayern) auf der sicheren Seite, falls Arabisch Umgangssprache wird. Er verwahrt sich gegen den Satz, dass der Islam zu Deutschland gehöre, und sieht stattdessen in „friedliebenden Muslimen, die sich an das deutsche Grundgesetz halten“, gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft. Erwartet hätte er, dass die Vernunft zum deutschen Markenzeichen gekürt wird – selbst auf die Gefahr hin, dass der bayerische Minister(präsident) eine Obergrenze einfordert. Dazu passt Jonas’ wiederholte Frage, ob das Richtige falsch wird, wenn es der Falsche sagt. Oder: „Ist richtiges Handeln unabhängig von der Person möglich?“

Sehr viel leichtfüßiger gerät sein Outing als Paket-Annahme-Experte auf dem Weg zum „Dipl. Packerl-Master“ und stolzer Träger des „Großen Paketscheins“. Sein Briefträger Murat deponiere regelmäßig bei ihm all die Pakete, die für seine Nachbarn gedacht seien und die er „mal eben annehme“ – siehe Programmtitel. Derart, dass er für besagte Kunden die Ware gleich selbst bestellen könne. Die Verdigitalisierung fast aller Lebensbereiche macht Jonas gern mit. Mit der iWatch kann er seinen Herzinfarkt live miterleben, bis das finale „It’s all over now“ ertönt. Die Blasen-App und Google Earth stehen ihm tatkräftig beim Wasserlassen und bei der Klosuche zur Seite. Er geht voll auf in der Genderdiskussion. Plädiert dafür, statt „Mann“ und „Frau“ das geschlechtsneutrale Wort „Körper“ zu verwenden.

Jonas’ Ritt quer durch die deutschen Lande, die deutschen Wohnstuben, die weltweiten Krisenländer, die Weltreligionen mündet in dem gemeinsam intonierten „Ade zur guten Nacht“. Zuvor gibt es drei Stunden geballtes Kabarett mit subtilem Inhalt. Ganz nach dem Geschmack des Meisters, der sich darüber aufregt, dass man (die Politiker) uns (die Bürger) für dumm verkaufen will. Da tut eine gesottene Ladung Jonas-Kabarett nur gut.