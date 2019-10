vor 22 Min.

Bayerischer Stilmix mit Posaune

Zum Auftakt lässt es LaBrassBanda-Posaunist Manuel Winbeck in Blumenthal mit seiner Band Monobo Son krachen. Im neuen Album geht es um eine „Scheene Wienerin“

Von Manuela Rieger

Am Funk-Rock der 70er-Jahre orientieren sich die fünf jungen Männer im Freiraum von Schloss Blumenthal. Der Stil von The Big Band Theory aus Augsburg heizte dem Publikum mit Jazz über Funk bis hin zu Rock kräftig ein. Sie ist am Freitag beim Start in den Blumenthaler Kulturherbst die Vorband für Monobo Son.

Blasmusik in erweiterter Form ist bekanntermaßen der neue Hype seit LaBrassBanda und andere diesen Stil salonfähig gemacht haben. Und da schließt sich der Kreis. Denn Monobo Son ist die neue Band des LaBrassBanda-Posaunisten Manuel Winbeck. Sie stellt ihr neues Album „Scheene Wienerin“ vor. Genau wie bei LaBrassBanda vermengen sich bei Monobo Son sämtliche Genres wie Weltmusik, von Lateinamerika bis zum Balkan über bayerische Gstanzl bis hin zu Techno und Reggae. Das ist mitreißend gespielt und mit ideenreichen Texten wie dem Titelsong „Wienerin“ versehen, oder mit manch einem Instrumentalstück wie „Cordoba“ auch mal ruhig dargebracht.

Die bayerischen Burschen sammeln weiter zig Millionen Klicks im Internet und begeistern live die Herzen einer wachsenden Fangemeinde.

Dass Welthits mit bayerischem Mundwerk, Tuba, Gitarre, Querflöte, Posaune und Drums genauso gut klingen können, haben sie mehrfach bewiesen. Mit ihrem einzigartigen Mix aus Volksmusik, Pop, Rock, Brass und Reggae begeistern sie ihre Zuhörer über die bayerisch-österreichischen Grenzen hinaus und schaffen es auch mit ihren Eigenkompositionen wie dem „Schicksal“, „Meisach“ oder „Geld“, die Konzertbesucher mit Ohrwürmern nach Hause gehen zu lassen.

Manuel Winbeck spielt Posaune und stellt seine Mitspieler vor. Übrigens: Der feste Mitgliederstamm variiert. Zum Schlagzeug (Sigi) und Gitarre (Tom) gesellen sich Tuba (Korbinian), Querflöte (Wolfi) und die legere Stimme von Manuel Winbeck. Und zwar ausdrücklich auch für jene, die nicht mit den Eigenheiten des bayerischen Dialekts vertraut sind.

Das neue Album „Scheene Wienerin“ erzählt mal lustige und melancholische Geschichten und überrascht mit jedem Song. Dazu darf und sollte freilich getanzt werden.

Der Kulturherbst wird fortgesetzt am Freitag, 18. Oktober, mit Maxi Pongratz, Sänger der Band Kofelgschroa.

