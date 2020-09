vor 9 Min.

Berta Wawrzinek wird 80

Die Jubilarin Berta Wawrzinek feierte in diesen Tagen ihren 80. Geburtstag in Todtenweis. Neben den beiden Töchtern, Selma und Claudia, kamen auch Nachbarn, Freunde, Bürgermeister Konrad Carl und Maria Bader vom Pfarrgemeinderat zum Gratulieren.

Pfarrer Babu überbrachte die Glückwünsche telefonisch, worüber sich die Jubilarin besonders freute. Berta Wawrzinek wurde in Aindling geboren, wuchs dann aber in Mühlhausen auf. Seit nunmehr 60 Jahren lebt sie in Todtenweis. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Manfred hat sie einen Elektroinstallationsbetrieb aufgebaut. Ihr Ehemann starb vor 13 Jahren. Sehr dankbar ist Berta, dass sie immer an den Rosenkränzen und Gottesdiensten in der Todtenweiser Pfarrkirche teilhaben kann. Ihr großes Hobby ist ihr Garten, den sie mit viel Liebe pflegt. Die Gäste wurden auch in ihrem Garten willkommen geheißen. (brs)

