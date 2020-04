vor 18 Min.

Besonderer Gottesdienst im Heim St. Hildegard

Im Caritas-Pflegeheim St. Hildegard in Pöttmes gibt es keine Hausgottesdienste oder Besuche. Im Innenhof findet deshalb ein ganz besonderer Gottesdienst statt.

Im Caritas-Pflegeheim St. Hildegard in Pöttmes gibt es keine Hausgottesdienste oder Besuche. Im Innenhof findet deshalb ein ganz besonderer Gottesdienst statt.

Einen besonderen Gottesdienst erlebten die Bewohner des Caritas-Pflegezentrums St. Hildegard in Pöttmes, wo in Zeiten der Corona-Pandemie keine Hausgottesdienste, Besuche von Angehörigen und Ähnliches stattfinden dürfen. Im Innenhof zelebrierte Pfarrer Othmar Kahlig einen Ostergottesdienst.

Pöttmes: Eucharistiefeier mit Pfarrer Othmar Kahlig

Alle Vorschriften dabei wurden beachtet: Die Bewohner folgten dem Wortgottesdienst in eineinhalb bis zwei Meter Abstand auf den Balkonen der unterschiedlichen Etagen des Wohnheimes. Leiterin Andrea Neukäufer hatte mit ihren Mitarbeitern einen mit der Osterkerze geschmückten Altar im Innenhof vorbereitet. Zum Entzünden der Osterkerze brannte ein Feuer in einer Schale. Pfarrer Kahlig bezog jeden Anwesenden mit ein in seinen Gottesdienst ohne Eucharistiefeier.

Lesen Sie dazu auch: