16:34 Uhr

Bilderrätsel-Gewinner Josef Sporrer: Vom Pechvogel zum Glückspilz

Josef Sporrer aus dem Aichacher Ortsteil Klingen wusste die richtige Lösung: Federball. Die 1000 Euro wird er in den neuen Pool investieren.

Josef Sporrer aus dem Aichacher Stadtteil Klingen gewinnt bei unserem Bilderrätsel 1000 Euro. Es war das erste Mal, dass er bei einem Gewinnspiel mitgemacht hat.

So ganz fassen kann Josef Sporrer aus dem Aichacher Ortsteil Klingen sein Glück noch nicht. Der 51-Jährige gewann gestern beim Bilderrätsel die 1000 Euro. Es war das erste Mal, dass er bei dem Rätsel mitmachte. Eigentlich sei er überhaupt nicht der Typ, der bei Gewinnspielen mitmacht, erzählt er. Dass der Überwachungstechniker diesmal eine Ausnahme machte, hatte einen bestimmten Grund.

Die beiden Rätsellöser im Haushalt der Sporrers sind nämlich Ehefrau Petra und - gerade beim täglichen Bilderrätsel - Tochter Julia. Jeden Tag habe die 24-Jährige mitgerätselt und auf den Gewinn gehofft, erzählt der 51-Jährige. Am Montag jedoch wollte Julia nicht mehr. „Ich gewinne sowieso nicht“, habe sie gesagt. Sporrers prompte Antwort: „Gut. Dann mache ich mit und gewinne.“ Eigentlich habe er sie damit nur aufziehen wollen, sagt der 51-Jährige und lacht. Denn jetzt hält er tatsächlich die zehn Hunderteuroscheine in der Hand.

AZ-Bilderrätsel: Auch ein Pechvogel hat mal Glück

Seine Frau Petra sitzt daneben und strahlt über das ganze Gesicht. „Ich freue mich so für ihn“, sagt die 52-Jährige. Denn ihr Mann sei eher der Pechvogel der Familie, bei dem gerne mal etwas schiefgehe. Als Beispiel erzählt sie, wie er kürzlich bei einer gemeinsamen Radtour mit dem Reifen über einen Nagel fuhr und einen Platten hatte. Seine Hobbys Tennis und Radfahren kamen wegen eines Arbeitsunfalls heuer sowieso ziemlich kurz.

Was er mit dem Geld machen will, weiß der Klingener ganz genau. Er will das Geld für den Bau des geplanten Pools im Garten verwenden. Da würden die 1000 Euro zwar bei Weitem nicht reichen, aber guttun, sagt Sporrer und lacht.

Gemeinsam mit seiner Frau malt er sich schon die Reaktion der Tochter aus, wenn sie von dem Gewinn erfährt. Ob sie auch etwas von dem Geld abbekommen wird? „Kommt darauf an“, sagt Sporrer und grinst. Seine Frau lacht. Sie weiß genauso gut wie der 51-Jährige, dass Julia ihren Vater um den Finger wickeln kann: „Sie kugelt einmal mit den Augen und dann hat sie ihn schon.“

Obwohl er eigentlich gar nicht der Rätseltyp ist, ist Sporrer jetzt auf den Geschmack gekommen. Er will auch bei den nächsten Bilderrätseln mitmachen. „Er hat Blut geleckt“, sagt seine Frau und lächelt. Sie kann sich gut vorstellen, dass auch Tochter Julia sich mit neuem Elan an die Lösung der Rätsel machen wird. (drx)

