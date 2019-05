vor 36 Min.

Burgadelzhausen feiert seine Feuerwehr

Das 140-Jährige wird mit einem dreitägigen Fest am Wochenende begangen. Festumzug ist der Höhepunkt

Die Freiwillige Feuerwehr Burgadelzhausen feiert ihren 140. Geburtstag. Der Verein veranstaltet ein Festwochenende vom 24. bis 26. Mai.

Das Fest startet am Freitag, 24. Mai. Um 19 Uhr wird Schirmherr und Bürgermeister Lorenz Braun das Fest in der Festhalle der Familie Schieg in Landmannsdorf mit dem traditionellen Bieranstich eröffnen. Nach Expertenmeinung werden maximal drei Schläge beim Anzapfen als Ziel vorgegeben, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Anschließend wird DJ D-Tronic den Partygästen mit Beats aus den 90ern und 2000ern einheizen und dazu eine Videoshow präsentieren. Am Samstagabend steigt nach dem Empfang des Patenvereins aus Adelzhausen ein Abend mit Live-Musik. Die bayerische Partyband GetThat! gestaltet den Abend unter dem Motto „Oi beinand im Trachtengwand“. Für die Fußballfans wird eigens ein DFB-Pokal-Stüberl eingerichtet, damit sie dort das Pokalfinale live verfolgen können.

Für den Festsonntag hat das 21-köpfige Festgremium unter Leitung von Andreas Mayer und Vorsitzendem Josef Menhart den Höhepunkt geplant (siehe Info). Den Festgottesdienst gestaltet Adelzhausens Pfarrer Eberhard Weigel. Nach dem Festumzug werden DJ Harti van Burg in der Bar und die Odelzhauser Blaskapelle in der Festhalle für den Festausklang sorgen. (AN)

