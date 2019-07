vor 49 Min.

Dachdecker stürzt von Gerüst drei Meter in die Tiefe

Ein Dachdecker ist am Montag in Pöttmes von einem Gerüst gestürzt und wurde dabei schwer verletzt.

Am Montagmittag ist in Pöttmes ein Dachdecker von einem Gerüst gefallen und drei Meter in die Tiefe gestürzt. Der junge Mann wurde schwer verletzt.

Ein 22-jähriger Dachdecker ist bei Arbeiten auf einem Gerüst am Montagmittag abgestürzt und drei Meter in die Tiefe gefallen. Dabei wurde der junge Mann schwer verletzt.

Dachdecker stürzt drei Meter in die Tiefe und verletzt sich schwer

Er konnte sich zwar noch an einer Leiter festhalten, verrenkte sich dabei aber die Schulter. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war zwischenzeitlich alarmiert worden. Weil er aber gar nicht nötig war, flog er ohne Patient wieder ab. (AZ)

Themen Folgen