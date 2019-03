26.03.2019

Der TSV Kühbach baut wieder

Sportverein startet den Neubau eines Tennisstüberls

Der TSV Kühbach zählt derzeit 908 Mitglieder. Das ist ein satter Zuwachs um 51 Mitglieder. Das kam bei der Jahreshauptversammlung im Sportpark zur Sprache.

Vorsitzender Stefan Schneider konnte Mitglieder aller Sparten mit ihren Leitern willkommen heißen. Besonders gedachte man der verstorbenen Mitglieder Martin Menzel und Rudi Erhard.

Allein 481 Mitglieder gehören der Fußballabteilung an. Beim Tennis sind es 187, bei den Eisstockschützen 101, beim Tischtennis 142 und in der Breitensportabteilung 163 Mitglieder.

Neu im Vorstand ist als Beisitzer Stefan Mandler, der für Gebäude und Gelände zuständig ist. Seit Anfang des Jahres ist der Verein mit einer neuen Website online, für Technik und Umsetzung ist Stefan Dauber zuständig. Die Gesamtkoordination hat Andi Fischer inne.

Als größere Maßnahmen stehen heuer die Verlagerung der Tennisplätze in den Sportpark und der Neubau eines Tennisstüberls mit Turnräumen an. Der Vorsitzende dankte den Mitgliedern, die mit ihrem Einsatz bei Festen, bei den Arbeitsdiensten und in der Betreuung der Kinder tätig waren. Sein besonderer Dank galt den Sponsoren und der Marktgemeinde Kühbach.

Einen umfangreichen Kassenbericht lieferte Schatzmeister Manfred Felber. Daraus ging hervor, dass bestens gewirtschaftet wird im Verein und in den einzelnen Abteilungen.

Bürgermeister Hans Lotterschmid stellte in seinem Grußwort fest: „Der Verein ist in besten Händen. Die richtigen Leute sind an der Vereinsspitze.“ (möd-)"Seite 9

