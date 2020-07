vor 1 Min.

Die Gespräche über den Funkturm in Obergriesbach stocken

Plus Im Gemeinderat wird ein Schreiben der Betreiber des Obergriesbacher Funkturms als „oberflächlich“ bewertet. Der Bürgermeister verspricht, dranzubleiben.

Von Stefanie Brand

Viele Beschlüsse konnten die über 20 Gäste der Gemeinderatssitzung in Obergriesbach am Dienstagabend nicht verfolgen. Die Tagesordnung war übersichtlich, und die öffentliche Sitzung wurde rasch geschlossen. Informativ handelte Obergriesbachs Bürgermeister Jürgen Hörmann das Thema ab, das wohl die meisten Zuhörer angelockt hatte: Es ging um den Funkmast.

Die Gemeinde habe auf ihr Anschreiben an die Telekom und die Funkmast GmbH eine Antwort erhalten. Man habe es sich seitens der Betreiber sichtlich einfach gemacht, erklärte Hörmann und fasste das Schreiben mit diesen Worten zusammen: „Auf unsere Argumente hin erklärten sie lediglich, dass sie es anders sehen würden.“ Gemeinderätin Ulrike Näser bezeichnete das Schreiben als „oberflächlich“. Hörmann erklärte – auch in Richtung der Zuhörer – dranzubleiben. Im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatsitzung thematisierten die Räte abermals den Funkmast und den Vertrag mit der Betreiberfirma. Zu einem Ergebnis, das öffentlich bekannt gemacht werden kann, seien die Räte aber nicht gekommen, erklärte Hörmann auf Rückfrage.

Obergrießbacher Au-Kapelle bekommt einen Zuschuss von 260.000 Euro

Mehrheitlich sprachen sich die Räte für einen Zuschuss für die Renovierung der Au-Kapelle aus. Laut der Kostenschätzung eines Architekturbüros sollen sich die Gesamtkosten auf 260.000 Euro belaufen. Kirchenpfleger Alfred Obermair, der in der Sitzung das Wort erhielt, erklärte, dass die letzte Renovierung knapp 30 Jahre zurückliege. Aktuell bestehe die Gefahr, dass das Dach der Kapelle bei starkem Wind abgedeckt werden könnte. Deswegen soll eine „vernünftige Dachhaut“ auf die Au-Kapelle. Wenn dann das Gerüst ohnehin bereits stehe, können noch Arbeiten an der Fassade ausgeführt werden.

125.000 Euro von den Gesamtkosten trägt die Bischöfliche Finanzkammer; 135.000 Euro muss die Pfarrei finanzieren. Um Vergleichswerte nennen zu können, erklärte Hörmann, dass der Zuschuss für die Renovierung der Pfarrkirche seitens der Gemeinde im Jahr 2011 auf zehn Prozent für das Kirchenschiff und 60 Prozent für den Kirchturm festgelegt worden sei. Mit diesen Hintergrundinformationen entschieden sich die Räte mit 9:4 Stimmen, dass der Zuschuss von den Gesamtkosten berechnet werden soll und nicht von dem Anteil, den die Pfarrei zu tragen hat. Mit einem Abstimmungsergebnis von 11:2 beschlossen die Räte einen Zuschuss von zehn Prozent, der auf ein Maximum von 26.000 Euro gedeckelt wird. Mit einer 12:1-Entscheidung beschlossen die Räte, dass ein Zusatz mit aufgenommen wird, der den Zuschuss nur gewährt, wenn die Gemeinde die finanziellen Mittel im Jahr 2021 dafür hat.

Wie geht es weiter mit der Mehrzweckhalle in Obergrießbach?

Bezüglich der künftigen Nutzung der Mehrzweckhalle im Gemeinschaftshaus, die Stefan Asam bereits in der vergangenen Sitzung angesprochen hatte, fiel keine Entscheidung. Allerdings einigten sich die Räte darauf, dass die Belegung langfristig so erfolgen muss, dass die Halle in erster Linie den Ortsvereinen von Obergriesbach und Zahling zur Verfügung steht. Hans Greppmeier ergänzte, dass die Volkshochschule (Vhs) ein weiterer wichtiger Nutzer sei. Als Mitglied bei der Vhs sei die Gemeinde auch die Verpflichtung eingegangen, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, um die Kurs- und Seminargebühren so gering wie möglich zu halten.

Hörmann erklärte: Die Halle solle keinesfalls leer stehen und müsse genutzt werden, allerdings sollen die ortsansässigen Vereine den Vorrang haben. Asam erklärte, dass die Reinigungskosten nicht gedeckt würden. Die Nutzungsgebühren liegen aktuell bei 2,50 Euro pro Stunde für örtliche Vereine und bei 3,50 Euro pro Stunde für auswärtige Vereine. Zu welcher Neuregelegung es im Einzelnen kommen könne, müsse noch diskutiert werden, wenn weitere Zahlen vorliegen.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen