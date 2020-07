00:32 Uhr

Dorfrallye in Klingen

Um den Klingener Bürgern die Corona-Zeit und vor allem die Zeit der Ausgangsbeschränkungen etwas zu erleichtern, wurde von den Klingener Ortsvereinen eine Dorfrallye veranstaltet. Das vom „Rallye-Team“ erdachte Rätselheft mit zwölf Seiten und ebenso vielen Fragen wurde an alle Haushalte verteilt. Es galt, mit der Hilfe von Fotoausschnitten Bilderrätsel zu lösen und Fragen zu Klingener Hausnamen und Anwesen zu beantworten.

Zudem musste man sich in der Klingener Flora und Fauna auskennen. Ziel der Rallye war es, die Klingener an der frischen Luft zu unterhalten und Ihnen bei den teils knackigen Rätseln etwas Abwechslung sowie ein bisschen Kopfzerbrechen zu bereiten. Nun fand im Bürgerhaus in Klingen die Preisübergabe an die Gewinner statt. Um ansässige Gastronomen zu unterstützen, wurden als Preise Gutscheine vom Maiwirt und von Peter Dörflers Streetfood Burger überreicht. Die zahlreichen und zum Großteil richtig beantworteten Fragebögen waren für die Organisatoren eine Bestätigung, dass sich die Arbeiten gelohnt haben.

Und so war es wahrscheinlich nicht die letzte Rallye durch den Aichacher Stadtteil. Gewonnen, und das mit der vollen Punktzahl und beinahe einer Punktlandung bei der Schätzfrage hat übrigens Stefan Aidelsburger. (AZ)

