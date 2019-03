vor 52 Min.

Dorfweiher: Bürger sammeln Unterschriften gegen „Schandfleck“

Der Obergriesbacher Dorfweiher: Bürger mahnen eine Entschlammung an. Der Weiher befindet sich allerdings in Privateigentum.

In Obergriesbach machen Amphibienschützer mobil: Sie wollen, dass der verschlammte Teich aus Privateigentum in die Hände der Gemeinde kommt.

Von Stefanie Brand

„Unsere Forderung an den Gemeinderat und an Sie, Herr Bürgermeister Schwegler, ist einfach ausgesprochen: Der Teich muss wieder in gemeindliche Hand kommen – mit dem Teichbesitzer muss man verhandeln“. So heißt die Kernaussage des Schreibens, das „die Amphibienschützer von Obergriesbach“, so die Unterschrift, im Rathaus abgeben wollen. Dabei handelt es sich um keine feste Gruppierung, sondern um einige Bürger, die sich um Kröten, Frösche und andere Amphibien im Gemeindegebiet kümmern. Sie greifen ein seit langer Zeit in der Kommune schwelendes Thema auf: Den Zustand und den Anblick des verschlammten Dorfweihers, der in Privatbesitz ist und den einige Obergriesbacher als „Schandfleck“ bezeichnen.

Wann Gustav Herzog, der Vertreter dieser Gruppe und frühere Kreisvorsitzende des Landesbunds für Vogelschutz (LBV), genügend Unterschriften zusammen hat, um sie mit dem Schreiben Obergriesbachs Bürgermeister Josef Schwegler auf den Tisch zu legen, ist noch offen. Aktuell jedoch zieht Herzog von Haus zu Haus und sammelt Unterstützung für sein Vorhaben. Zuerst möchte er die Unterschriften der Anlieger rund um den Dorfweiher einholen, dann sollen auch andere Interessierte Teil dieses „Aufrufs der Bürger an die Gemeinde“ werden, wie Herzog seine Aktion bezeichnet. Von einem Bürgerbegehren will er auf Anfrage der Aichacher Nachrichten aber nicht sprechen.

„Schandfleck“: Das stört die Obergriesbacher am Dorfweiher

Herzogs Anliegen bezieht sich auf den Obergriesbacher Weiher, der sich zwischen Annastraße und der Straße Am Weiher in Obergriesbach am westlichen Ortsrand in Richtung Zahling befindet. Aktuell enthält der Weiher kaum Wasser. Er wurde abgelassen. Das ist für das Anliegen der Amphibienschützer natürlich kontraproduktiv, denn so sieht kein amphibienfreundlicher Lebensraum aus. Laut Gerhard Grande von der Unteren Naturschutzbehörde handelt es sich beim Obergriesbacher Weiher um eine genehmigte Fischzuchtanlage, die kein eingetragener Schutzraum für Amphibien ist. Dennoch müsse der Besitzer den Artenschutz berücksichtigen.

Laut Teresa Wörle von der Pressestelle des Landratsamtes Aichach-Friedberg bedeutet das, dass der Eigentümer den Weiher ab dem 1. April zumindest mit einem Viertel der Wassermenge anfüllen muss. Diese Wassermenge gelte zum Schutz der Laichzeiten von Amphibien vom 1. April bis zum 15. Oktober, so Wörle. Nach Auskunft des Landratsamtes hat der Eigentümer eine unbefristete wasserrechtliche Erlaubnis zur Nutzung des Weihers als Fischteichanlage. Das heißt auch, er darf zum Betrieb der Fischteichanlage den Griesbach aufstauen beziehungsweise ablassen und das Wasser in den Bach einleiten. Unterhalt und Betrieb der Anlage werden von vielen Auflagen bestimmt, die der Eigentümer – so die Aussage der Pressestelle und der Abteilung Wasserrecht – in den vergangenen Jahren immer eingehalten habe. Der Eigentümer selbst von unserer Redaktion bis dato nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Herzog, der Initiator der Unterschriftenaktion, die aktuell im Ort läuft, geht es allerdings nicht nur um die Tiere, sondern auch ums Ortsbild, das von der „Kampfstätte“, wie er den verschlammten, abgelassenen Weiher nennt, „verschandelt“ werde. Würde der Weiher entschlammt und ganzjährig aufgestaut, könnte dieses Ortsbild entstehen, das Herzog in seinem Brief an die Gemeinde zeichnet: „Dann können sich wieder die Baumweiden und der Himmel im Wasser spiegeln, das Fisch- und das aquatische Leben wieder einkehren, und wir Bürger könnten im Sommer wieder zum Baden und im Winter zum Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen gehen!“

Obergriesbacher Dorfweiher: Warum bislang nichts unternommen wurde

So sei der Weiher früher genutzt wurden, erinnert sich Herzog an Erzählungen der Bürger, die schon lange in Obergriesbach leben. Doch das „Schmuckstück“ von einst sei nicht nur verkleinert worden, sondern werde auch längst nicht mehr als Ort genutzt, an dem Dorfleben stattfinden kann, moniert Herzog.

Bürgermeister Josef Schwegler erklärt mit einem Blick in die Vergangenheit: Einst war es der Eisweiher der Brauerei in Obergriesbach, auch zur Fischzucht diente er einige Zeit, bevor das Areal an Privatpersonen verkauft wurde. Auf die Frage, warum die Gemeinde den Weiher nicht kauft, sagt Schwegler: „Uns verkauft man den Weiher nicht.“

Neu ist das Thema für den Rathauschef übrigens nicht, gab es doch bereits Bestrebungen im Vorfeld, die Gemeinde in die Pflicht zu nehmen, um hier eine Verbesserung für die Tiere und die Bürger zu erreichen. Allerdings hat der Bürgermeister auch an dieser Stelle eine klare Position: „Der Weiher befindet sich in Privatbesitz.“ Und das wiederum bedeute, dass die Gemeinde keine rechtliche Handhabe habe.

Mit dieser Aussage habe er bereits andere Obergriesbacher konfrontieren müssen, wie etwa Paul Widmann, der sich einst mit einer Unterschriftenliste von 20 Unterstützern aufmachte, um Schwegler auf die aus seiner Sicht notwendige Entschlammung des Weihers. Widmann freut sich, dass der Weiher mithilfe der Unterschriftenaktion wieder in den Fokus rückt, schließlich sei er so, wie er jetzt ist, ein „Schandfleck des Ortes“.

