vor 46 Min.

Edelweiß-Schützen feiern 100. Geburtstag

Los geht das Fest des Traditionsvereins am Samstagabend in Zahling mit einer Summer-Night-Party. Die erste Standarte kostete zur Zeit der Vereinsgründung während der Inflation fast 3,3 Millionen Reichsmark

Die Edelweiß-Schützen in Zahlen fiebern dem Wochenende entgegen. Dann feiern sie das 100-jährige Bestehen ihres Vereins am Bürgerhaus. Die Vorbereitungen laufen. Am Samstag, 13. Juli, findet im großen Festzelt eine Summer-Night-Party mit DJ Mayer statt, die mit der Unterstützung der Zahlinger Hitt’n möglich wurde. Am Sonntag, 14. Juli, wird dann mit der Dorfgemeinschaft, den Ortsvereinen sowie dem Patenverein Obergriesbach und den umliegenden Schützenvereinen gefeiert. Der Verein freut sich über jeden Gast, der mitfeiern möchte. Begonnen wird mit Weißwurstfrühstück und zünftiger Blasmusik. Auch für die Kinder ist eine Menge geboten. Es gibt einen Erlebnisspielplatz am Festzelt und Kinderschminken.

Gegründet wurde der Schützenverein Edelweiß Zahling 1919 unter dem Vorsitz von Josef Dampf mit 34 Mitgliedern. Zur Vereinsgründung gehörte auch eine Standarte. Diese wurde während der Inflation 1923 für 3,3 Millionen Reichsmark gekauft. Der Zweite Weltkrieg beendete 1942 die Aktivitäten des Schützenvereins. Erst nach über 42 Jahren, am 12. Juli 1984, nahm Wilhelm Herger jun. mit Gleichgesinnten die Vereinswiedergründung in die Hand. Vorsitzender wurde Nikolaus Nachtrub. Als Vereinsheim wurde das Dachgeschoss der Gastwirtschaft der ehemaligen Zahlinger Schule mit fünf Schießständen ausgebaut, die mittlerweile auf acht Stände erweitert wurden. Es sind zwei Mannschaften im Rundenwettkampf angemeldet, wobei die Erste Mannschaft 2019 in die Gauoberliga A (die höchste Liga im Gau) aufgestiegen ist, was im Verein angesichts der Größe als hervorragende Leistung gewürdigt wird. Die Zweite Mannschaft schießt in der A-Klasse. Im Herbst wird erstmals wieder eine Jugendmannschaft angemeldet. (AN)

