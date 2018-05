12.05.2018

Ehrenmitglied im Hofberg-Verein

An ihrem 70. Geburtstag durfte sich Maria Finger in Schiltberg gleich doppelt freuen: Vom Hofberg-Freilichttheaterverein rückten Vorsitzende Angelika Weiß und die Fahnenabordnung an und gratulierten der Jubilarin nicht nur zum runden Geburtstag, sondern auch noch zur Ernennung zum Ehrenmitglied des Vereins.

In ihrer Laudatio lobte Weiß Maria Finger für ihr großes Engagement im Verein. Bereits 1968 stand Finger im Stück „Hans von Schiltberg“ auf der Freilichtbühne und spielte seither in vielen Inszenierungen Sprech- und Statistenrollen. Von 1980 bis 2012 half sie auch hinter den Kulissen tatkräftig mit, denn sie war zusammen mit ihrem Mann Hermann Finger senior, ebenfalls Ehrenmitglied, zuständig für den Vereinsfundus, die Kostüme und die Maske. Maria Finger baute den umfangreichen Vereinsfundus zu dem aus, was er heute ist, nähte Kostüme um, versorgte die vereinseigene Fahnenabordnung mit ihrer Gewandung und schaute stets darauf, dass die Kostüme authentisch waren und der jeweiligen Epoche entsprachen. Außerdem half sie seit dem Beginn des adventlichen Kerzenziehens 1989 auch dort tatkräftig mit und nimmt aktiv an der Bühnenpflege teil in den regulären Arbeitsdiensten. Auch die Partnerschaft zur Gemeinde Schwertberg in Österreich pflegt und unterstützt Maria Finger, sodass enge Freundschaften entstanden. Zum Ende ihrer Rede bedankte Angelika Weiß sich für die geleistete Arbeit und die stete Hilfe und würdigte dies im Namen des Vereins mit der offiziellen Ernennung zum Ehrenmitglied. (AN)

