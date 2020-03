10:49 Uhr

Einbrecher steigt in Affinger Kindergarten ein

Ein unbekannter Einbrecher ist am Freitag oder Samstag in den Affinger Kindergarten eingestiegen.

Ein unbekannter Einbrecher ist am Freitag oder Samstag in den Affinger Kindergarten eingestiegen. Nun sucht die Polizei den Täter.

Ein unbekannter Einbrecher hat zwischen Freitag um 16.30 Uhr und Samstag um 11.45 Uhr den Affinger Kindergarten heimgesucht.

Wie die Polizei mitteilte, hebelte er ein Bürofenster des Kindergartens am Gogglerberg auf und drang in das Büro ein. Er öffnete gewaltsam einen versperrten Schrank, in dem sich zwei Geldkassetten befanden. Sie waren jedoch leer.

Der Täter entkam ohne Beute durch das aufgehebelte Fenster. Er hinterließ einen Schaden am Fenster von circa 1000 Euro. Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)

