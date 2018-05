17.05.2018

Eine Ampel gegen die Verkehrslawine?

Affinger Rat will Mühlhausen helfen

Mühlhausen droht im Verkehr zu ersticken. Morgens und abends gibt es Staus auf der Ortsdurchfahrt. An der Kreuzung zum Gewerbegebiet Unterkreuthweg sind noch dazu gefährliche Situationen an der Tagesordnung. Fahrzeuge müssen hier oft minutenlang warten, bis sie in die Staatsstraße einbiegen können. Mancher am Steuer verliert da die Geduld. Um zu verhindern, dass etwas Schlimmes passiert, hat der Mühlhauser Gemeinderat Markus Jahnel nun eine Ampel an dieser Kreuzung beantragt. Affinger Gemeinderäte betonten in der jüngsten Sitzung, dass nur die geplante Westumfahrung das Problem löse. Die jedoch ist nicht in Sicht. Jetzt wird das Staatliche Bauamt mit der Bitte um eine Lösung eingeschaltet. (jca)"Seite 7

