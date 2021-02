13:00 Uhr

Eine Tafel würdigt die Helfer der Pflanzaktion in Baar

Seit Kurzem verrät dieses mit Namen und Wünschen versehene Holzpaneel, wer im Oktober 2020 an der Bepflanzung des Elendwegs in Baar mitgewirkt hat.

Plus Nach der Baumpflanzaktion in Baar bringt jetzt eine Aktion des Jugendbeirats Geld für die Mini-Kita ein. Die ist schon fast fertig.

Von Stefanie Brand

Die Baumpflanzaktion am Elendweg in Baar im Herbst 2020 hat jetzt buchstäblich einen Namen. Um genau zu sein, sind es sogar mehrere Namen, die auf Metallplättchen graviert und auf einen Holzaufsteller geschraubt wurden. Es sind die Namen derer, die beim Einpflanzen geholfen haben oder denen die gepflanzten Bäume gewidmet wurden. Auch Spender, die in Summe über 5000 Euro für die Anschaffung der Sträucher, Bäume und die fachgerechte Einpflanzung zusammengebracht hatten, konnten sich namentlich oder mit einem Spruch verewigen. Und diese Namen und Sprüche können nun all jene sehen, die den Weg nach Maria im Elend für einen Spaziergang wählen.

Unter dem Motto "Gemeinsam zum Ziel", was auch auf ein Metallplättchen graviert wurde, sollte diese Aktion nicht die letzte sein, bei der mit vereinten Kräften etwas für die Gemeinde Baar bewegt wurde. Erst vergangene Woche habe eine Gemeinschaftsaktion des Jugendbeirats Spenden für die Mini-Kindertagesstätte (Kita) eingebracht, verrät Baars Bürgermeister Roman Pekis.

Jugendbeirat Baar liefert Forellen und Riesenbrezen für den guten Zweck aus

Unter Einhaltung der Hygieneregeln wurden pünktlich zum Aschermittwoch 353 geräucherte Forellen und 146 Riesenbrezen im Ort ausgeliefert. Während der Frischeshop Kandler die Brezen zum Einkaufspreis zur Verfügung stellte, trugen die Mitglieder des Jugendbeirats - Stefanie Schex, Carola Schrettle, Verena Wörle, David Iwan, Henry Schwegler und Christian Schöllhorn - sowie weitere Helfer wie Matthias Schlicker, Veronika Tuschl und Manfred und Hedwig Iwan zum Gelingen der Aktion bei.

Vom Erlös der Aktion, der sich auf etwa 2800 Euro belaufen wird, solle nun ein kleines Spielgerät für den Außenbereich der Mini-Kita angeschafft werden, verrät Pekis. Die Arbeiten in der Mini-Kita neigen sich derweil dem Ende zu. Etwa 90 Prozent seien geschafft, schätzt der Baarer Rathauschef, während er selbst noch die Rollladengurte tauscht und begeistert von der ersten, erfolgreichen Groß-Putzaktion berichtet: "Die Leute, die hier geholfen haben, haben selbst keinen Bedarf und haben stundenlang geschrubbt und mitgeholfen."

Am 6. April kommen die ersten Kinder in die Mini-Kita in Baar

Noch in dieser Woche wird die Sachbearbeiterin der Verwaltungsgemeinschaft die Mini-Kita in Augenschein nehmen, bevor dann für Mitte März ein Termin mit dem Jugendamt ansteht. Zeitgleich, also ab dem 15. März, ist bereits die erste Kinderpflegerin in der Mini-Kita aktiv, um sich einzurichten. Ab dem 1. April wird das pädagogische Team um zwei Erzieherinnen ergänzt. Ab dem 6. April dürfen dann die ersten Kinder die Mini-Kita besuchen. Ende vergangener Woche ist der Startschuss für die Anmeldungen gefallen.

Lesen Sie dazu auch: