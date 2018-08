vor 60 Min.

Eine weitere Kreuzung in Aichach ist gesperrt

Die nächste Etappe bei den Bauarbeiten an der Bahnhofstraße in Aichach hat begonnen. Der Verkehr wird wohl bis Mitte September davon betroffen sein.

Nun ist auch die Kreuzung von Bahnhofstraße und Jakobiweg gesperrt. Der Jakobiweg ist zwar weiterhin befahrbar, wird aber in südlicher Richtung für den Verkehr zur Sackgasse, dasselbe gilt für den Dellerweg in nördlicher Fahrtrichtung. Auch die Einmündung an der Prieferstraße ist von der derzeitigen Sperrung betroffen. Diese soll nach Auskunft der Aichacher Stadtverwaltung voraussichtlich noch bis Mitte September dauern.

