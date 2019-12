13.12.2019

Eisschnitzen, Rock und Kindertheater

Was am Wochenende in Aichach auf dem Christkindlmarkt geboten ist

Konzerte, Kunst, Kinderprogramm: Am Wochenende ist auf dem Aichacher Christkindlmarkt wieder Einiges geboten. Konzerte und ein Kinderprogramm.

Los geht es am heutigen Freitag um 18 Uhr. Dann bietet Nachtwächter Franz Gutmann einen Rundgang an und erzählt dabei Weihnachtsgeschichten.

Was Klaus Grunenberg aus Eis schnitzt, können die Besucher am Samstag, 14. Dezember, ab 16 Uhr und am Sonntag ab 14.30 Uhr auf der Aktionsfläche vor dem „Kenn i Di“ erleben. Rockige Weihnachtslieder erwartet die Besucher am Samstag beim Auftritt von „Dacor“, die einen Hauch von „Christmas on the Rocks“ versprechen. Die relativ jungen Formation besteht zu mehr als der Hälfte aus ehemaligen Mitwirkenden der Konzertreihe aus den Jahren 2003 bis 2013. Der Name der Band leitet sich vom bayerischen „Da Chor“ („Der Chor“) und dem französischen „d’accord“ („einverstanden“) ab. Zunächst als Chorprojekt mit sieben Sängern und zwei Instrumenten gestartet, hat sich „Dacor“ zu einer Soul-Pop-Band mit Einflüssen von Jazz, Swing, Soul, Funk und Latin-Musik entwickelt. Zu hören sind Klassiker von Gary Glitter, Stevie Wonder oder Robbie Williams, gesungen von Karin Conen, Tanja Pfisterer, Christoph Kraushaar und Thomas Mill. Diese werden begleitet von Jürgen Burkhard (Gitarre), Cristoforo Calabró (Bassgitarre), Francesco Calabró (Keyboards, Trompete), Tizian Pollanka (Saxophon, Klarinette) und Wolfgang Schwarz (Schlagzeug). Beginn ist um 18.30 Uhr.

Am Sonntag, 15. Dezember, können sich die Kleinen auf das Kindertheater „Rotkäppchen im Winterwald“ freuen: um 14.30 und um 16.30 Uhr jeweils auf der Bühne vor dem Rathaus. Parallel dazu spielt Jürgen Laufer auf der Drehorgel Advents- und Weihnachtslieder. Zum Abschluss gibt die Stadtkapelle Aichach um 18 Uhr ein Konzert.

In der Kinderhütte können Buben und Mädchen am Samstag dem Erzähltheater „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ (Beginn ist um 16 Uhr) und „Wanja“ lauschen (Beginn 17 Uhr). Jeweils im Anschluss daran können die Kinder Christbaumkugeln blasen. Dieses Angebot der Stadt ist kostenlos. (AN)

