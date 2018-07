14.07.2018

Er war fast 40 seiner 50 Priesterjahre in Affing

Katholische Gläubige aus Affing und den Ortsteilen Haunswies und Igenhausen freuen sich in einer Andacht über das Goldene Jubiläum ihres früheren Ortspfarrers Karl Bartenschlager

Von Christine Schmid-Mägele

Pfarrer Karl Bartenschlager und Pfarrer Max Bauer haben gemeinsam mit den Angehörigen der Pfarreiengemeinschaft Affing eine Andacht zum Goldenen Priesterjubiläum (wir berichteten) des ehemaligen Ortspfarrers gefeiert.

Pfarrer Bartenschlager hielt in der kurzen Ansprache während der Andacht einen Rückblick auf die lange Zeit, die er in Affing als Pfarrer verbracht hatte. Jetzt sei er sehr froh, dass er von der Last der Verantwortung befreit sei und helfe als Ruhestandsgeistlicher sehr gerne in den Pfarreien aus. Pfarrer Bauer betonte, dass es gar nicht so leicht gewesen sei, den ehemaligen Orts-pfarrer, der die Pfarreien Affing, Haunswies und Igenhausen fast vier Jahrzehnte in seiner 50-jährigen Priesterzeit geleitet hatte, dazu zu überreden, sich in Affing feiern zu lassen. Bauer betonte, ihn habe es tief beeindruckt, wie sein Vorgänger Pfarrer Bartenschlager das „Mitfreuen“ und auch das „Mitleiden“ in der Gemeinde als wichtig für sein Leben gesehen habe.

Nach der feierlichen Andacht lud Pfarrer Bauer alle Anwesenden ein, in das Affinger Pfarrheim zu kommen und einfach mit dem Jubilar bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen zu plaudern. Dort brachte auch der Kirchenchor Haunswies ein Ständchen dar, und die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden von Affing und Haunswies überreichten ihrem langjährigen Pfarrer dort auch ein Geschenk: ein neues Radio, über das sich der Jubilar freute. Das Angebot für Kaffee und Kuchen wurde von den Gläubigen gerne genutzt: das Pfarrheim war drinnen und draußen voll besetzt. (chsm)

Themen Folgen