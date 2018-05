vor 19 Min.

Erwachsener schlägt und bedroht 13-Jährigen

Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall in einem Schnellrestaurant in Mering-St. Afra.

Die Polizei sucht Zeugen für ein Vorfall, der sich am Montagnachmittag in einem Schnellrestaurant in Mering-St. Afra ereignet hat. Dort traf ein 13-Jähriger auf einen Mitschüler, der dort in Begleitung eines Erwachsenen war. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die beiden Jungen Anfang März auf dem Schulhof geprügelt. Nach Angaben der Polizei packte der erwachsene Begleiter den Schüler am Genick, drückte ihn zu Boden und drohte ihm. Anschließend schlug der unbekannte Mann dem Jungen mit dem Handrücken ins Gesicht. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter 0821/3231710.

Themen Folgen