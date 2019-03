vor 37 Min.

Es bleibt beim Ehrenamt in Obergriesbach

Auch der nächste Bürgermeister wird nicht hauptamtllich. Nur fünf Gemeinderäte stimmen dafür. Hans Willer und Gerhard Kinzel wollen kandidieren

Von Stefanie Brand

Obergriesbach Die Entscheidung ist gefallen: Obergriesbachs nächster Rathauschef – wie der amtierende Bürgermeister Josef Schwegler – im Ehrenamt tätig sein. Nur fünf Gemeinderäte stimmten am Dienstag für einen Bürgermeister im Hauptamt: Berthold Schmitt, Daniel Schulz, Gerhard Kinzel, Hubert Wachinger und Josef Schwegler selbst. Die zehn andere Räten sprachen sich im voll besetzten Gremium für den Status quo aus.

Noch bevor die Gemeinderäte diese „richtungsweisende Entscheidung“ für die nächsten sechs Jahre fällten, wie sich Schwegler ausdrückte, gab es zwei nicht minder wegweisende Wortmeldungen aus dem Gremium: Hans Willer wollte den Gerüchten ein Ende machen, wie er erklärte, und gab bekannt, dass er für den Posten des Bürgermeisters kandidieren wird – egal, ob im Haupt- oder Ehrenamt. Mit seiner Arbeitsstelle habe er dies bereits geklärt, informierte er. Gerhard Kinzel zog nach. Auch er will als Bürgermeister kandidieren – ebenfalls unabhängig davon, wie sich das Gremium entscheiden sollte. Auch er habe bereits mit seinem Arbeitgeber darüber gesprochen. Beide Kandidaten sind Bewerber der Liste „Dorfgemeinschaft Obergriesbach“. Wenn beide eine Vorentscheidung bei der Nominierung vermeiden wollen, müsste einer von ihnen die Liste wechseln. Nur dann können beide zur Wahl antreten.

Josef Schwegler plädiert für einen hauptamtlichen Bürgermeister

Im Gremium war die Kandidatur der Kollegen nur am Rande ein Thema. Lorenz Mahl freute sich, dass die Bürger eine „Wahl“ haben werden. Schmitt lobte die Kandidaten, die sich für beide Varianten zur Verfügung stellen wollten, und Schulz fragte nach, was genau mit den Arbeitgebern geklärt wurde und, ob es sich um eine Wochentag abhängige oder gar eine komplette Freistellung handeln sollte.

Der Rest des Gesprächs der Räte drehte sich erneut vor allem um das Für und Wider eines ehrenamtlichen und eines hauptamtlichen Bürgermeister (wir berichteten). Schwegler plädierte für das Hauptamt. Der Amtsinhaber, der nie im Hauptamt tätig war, erklärte, die Aufgaben eines Bürgermeisters und auch die Ansprüche der Bürger seinen größer geworden. Tassilo Drobek hätte am liebsten keine Entscheidung gefällt. Sein Argument: Mit einer Entscheidung für ein Hauptamt würden per se bereits Kandidaten ausgeschlossen, die älter seien. Die Altersgrenze liegt nämlich bei 67 Jahren.

Ein Bürgermeister im Ehrenamt kommt günstiger

Jürgen Hörmann sprach sich für einen Bürgermeister im Ehrenamt aus. Die Gemeinde sei klein und die Synergieeffekte aus einem Bauhofchef, der gleichzeitig Bürgermeister ist, sollten weiter genutzt werden. Schulz sah das kritisch. Stefan Asam wollte diese Entscheidung dem künftigen Rathauschef gerne freistellen. Mahl verwies auf die Kosten: In einer sechsjährigen Amtsperiode koste ein Hauptamtlicher 270000 Euro mehr als ein Bürgermeister im Ehrenamt. Doch Schulz rechnete dagegen, dass auch die Vertretung eines Bürgermeisters durch seinen Stellvertreter Kosten verursache. Hans Greppmeier betonte, dass das Ehrenamt auch bedeute, dass der reguläre Job als „Anker“ bleibe – beispielsweise für die Zeit nach einer Amtsperiode.

Kinzel erklärte, mit Blick auf den Haushalt könne die Entscheidung nur für einen Ehrenamtlichen fallen. Er selbst stimmte dann aber für das Hauptamt. Weber plädierte für einen Bürgermeister im Ehrenamt – aber in einer anderen Struktur. Statt dem Rathauschef zusätzliche Jobs aufzubürden, solle ihm mehr Freiraum und mehr Personal zur Verfügung stehen, um sich auf as Bürgermeisteramt vorzubereiten. Kinzel erklärte daraufhin, dass ihm vorschwebe, die Gemeinderäte ganz anders einzubinden, nicht nur am Dienstagabend zur Gemeinderatssitzung. Peter Liebl warf eine andere kreative Lösung in den Raum: Nach sechs Jahren „Lernphase“ im Ehrenamt könne man sich immer noch für einen hauptamtlichen Bürgermeister entscheiden. Willer unterstrich, dass jeder Kandidat erst einmal viel lernen müsse und Zeit brauche, um sich einzufinden. Er gab an, zwar einen „Heidenrespekt, aber keine Angst“ vor dem Bürgermeisteramt zu haben.

Schmitt sagte, der Job des Bürgermeisters sei im Ehrenamt nicht zu bewerkstelligen. Seine Idee ist es, sich mit einem Hauptamtlichen auch langfristig betrachtet von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) loszusagen. Diesem Punkt widersprachen viele seiner Ratskollegen: Liebl, Kinzel und Willer verneinten die Abkehr von der VG deutlich.

Zur Person Gerhard Kinzel

Gerhard Kinzel (55) arbeitet als CNC-Dreher und ist als Betriebsrats-Vorsitzender aktiv. Er lebt in Obergriesbach, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder im Alter von 27 und 30 Jahren sowie einen Enkel. Seit eineinhalb Amtsperioden sitzt Kinzel im Gemeinderat. 2011 rückte er für den plötzlich verstorbenen Josef Horlet nach. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt Kinzel, vorher habe er nie mit dem Gedanken gespielt, als Bürgermeister zu kandidieren. ie größte Sorge, die ihn mit Blick auf die Gemeinde Obergriesbach umtreibt, seien der Haushalt, die finanzielle Lage und die Verschuldung. Seine größte Freude wäre es hingegen, wenn in der Gemeinde „alles passt“. Sein Augenmerk will er auf Wohnen und Leben legen und einen Kindergarten – „und das zu vernünftigen Preisen“. Zudem hofft er von seiner Betriebsratstätigkeit profitieren zu können, um die Gemeinde mit Struktur führen zu können.

Zur Person Johann Willer

Johann Willer (53) arbeitet als Betriebsschlosser bei der Bereitschaftspolizei. Er lebt in Obergriesbach, ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder im Alter von 23, 25 und 28 Jahren. Im Gemeinderat sitzt Willer bereits das elfte Jahr. Über eine Kandidatur hat er deswegen nachgedacht, weil er darauf explizit angesprochen wurde, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt.Die größten Herausforderungen, die in der Gemeinde anstehen, sind für ihn die Themen Kanal und Wasser und das Ziel, als Gemeinde handlungsfähig zu bleiben. Dafür sei auch ein Sparkurs nötig, betont er. Für Willer ist der Posten des Bürgermeisters auch eine „Herzensangelegenheit“, wie er sagt. Große Freude hätte er an dieser Aufgabe, wenn ihm nur wenige Fehler passierten und die Bürger ihn als Bürgermeister sehen würden, der zuhöre und versuche, etwas zu tun. „Ich will ein transparenter Bürgermeister sein“, erklärt der 53-Jährige und ergänzt, er würde sich über jeden Bürger freuen, der neue Ideen einbringe.

