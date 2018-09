vor 55 Min.

Fairer Handel für mehr Gerechtigkeit in der Welt

Gut besucht war am Samstag der Aktionstag des Aichacher Weltladen. Am Schlossplatz war dazu eigens ein Zelt aufgebaut (Bild links). Im Weltladen freuten sich über den Besuch einer lebensgroßen fair gehandelten „Banane“ (Bildmitte) und von Elisabeth Krojer (Fairtrade Deutschland, Dritte von rechts) die Helferinnen (von links) Josephine Durner, Brigitte Schulte (Vorsitzende), Reyhan Karadag und Gertrud Drexel. <b>Fotos: Erich Echter</b>

Aktionstag des Aichacher Weltladens stößt auf große Resonanz. Banane steht besonders im Fokus

Aichach Traditionell nach der Aktionswoche zum Fairen Handel in Deutschland startet der Aichacher Weltladen einen eigenen Aktionstag. In Aichach war die Veranstaltung am Schlossplatz am Samstag gut besucht.

Zu dem Aktionstag kam von Fairtrade Deutschland die externe Referentin Elisabeth Krojer aus Mainburg nach Aichach. Sie sprach vor den zahlreichen Besuchern über das Thema „Gemeinsam für ein gutes Klima“.

Über den fairen Handel sagte Elisabeth Krojer: „Die Händler gehen offen miteinander um, die Beteiligten haben ein verlässliches Einkommen und die Handelsbeziehungen sind langfristig und partnerschaftlich. In einem Handel, der fair ist, stellt niemand dem anderen Geschäftspartner ein Bein.“

Sie streifte auch den hohen CO²-Ausstoß und die Erderwärmung. Besonders hob sie hervor, dass sich der Faire Handel seit 40 Jahren für mehr Gerechtigkeit im Handel mit den Drittweltländern einsetzt. Auch Aichach sei eine Stadt des Fairen Handels, betonte sie.

Um dem Aktionstag ein besonderes Flair zu geben, haben fleißige Helfer um die Vorsitzende des Weltladenvereins Brigitte Schulte nahe des Ladens für den „Fairen Brunch“ ein Büfett aufgebaut, natürlich mit fair gehandelten Lebensmitteln. Im Laden selbst gab es die üblichen Waren aus fairem Handel. Besonderes Augenmerk zog eine lebensgroße „Banane“ auf die fair gehandelte Biobanane, bei der die Menschenrechte eingehalten und gerechte Preise gezahlt werden.

Gute Stimmung durch mehrere Musikgruppen

Für gute Stimmung am Schlossplatz sorgten außerdem mit Musik das Duo Sixty-Six und Aichachs erste internationale Musikgruppe (J.R.N.T.- Group) unter der Leitung von Johanna Plöckl. (ech)

