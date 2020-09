vor 53 Min.

Fanny Jakob feiert ihren 90. Geburtstag mit der Familie

Bei keinem ihrer bisherigen Geburtstagsjubiläen wollte sie groß in der Öffentlichkeit stehen, wie sie selbst betonte. „Doch jetzt mit 90 Jahren ist es vielleicht doch mal an der Zeit“, so die bescheidene Fanny Jakob aus dem Rehlinger Ortsteil Allmering. Sie konnte ihren runden Geburtstag im Kreise der Familie feiern und nahm viele Glückwünsche entgegen. „Man weiß ja nicht, wann es der letzte Geburtstag ist, und darum darf man schon mal in der Zeitung stehen“ so Jakob. Das Jubiläum war nun ein schöner Anlass, ein Treffen mit der ganzen Familie, zusammen mit den noch lebenden sieben Kindern (eine Tochter ist vor Jahren bereits verstorben) zu organisieren. Dazu waren auch die sechs Enkelkinder Julius, Linus, Ninette, Tobias, Sebastian und Raphael da.

Die Jubilarin ist gebürtig in Todtenweis (beim Riegl, Hausname „Groaßenbauer“) und sie war das zwölfte von insgesamt 14 Kindern, die dort das Licht der Welt erblickte. Zwischenzeitlich ist sie die letzte Lebende aus dieser großen Kinderschar. Fanny war als Magd und Haushaltshilfe in verschiedenen Betrieben in der Umgebung tätig. Als Gast bei einer großen Bauernhochzeit in Rehling (Schmidbauer) lernte sie ihren späteren Mann Georg, den „Funker-Schorsch“ aus Allmering kennen, den sie 1956 heiratete. Sie bauten sich zuerst in Unterach ein kleines Anwesen auf, bevor sie dann zwei Jahre später den stattlichen Hof in Allmering übernahmen. Auch hier wartete auf Franziska viel schwere Arbeit, und so ganz nebenbei wurden acht Kinder geboren und aufgezogen. So wie fast überall in diesen Großfamilien hatten damals die Mütter viel zu wenig Zeit, sich intensiv mit den Kindern zu beschäftigen, was die Jubilarin noch heute bedauert. Deshalb hatte sie später umso mehr Freude an den Enkelkindern, die bei jeder Gelegenheit zur Oma kamen und von ihr auch verwöhnt wurden. Ihr Mann Georg starb 1995 schon mit 68 Jahren. Den Hof übernahm vor Jahren der jüngste Sohn Markus, der sich verstärkt auf den Anbau von Bioprodukten auf seinem Betrieb spezialisiert hat.

Franziska Jakob war immer schon eine sehr gläubige Frau. Noch heute besucht sie so weit als möglich die Gottesdienste in Rehling und jahrzehntelang gehörte es für sie auch zur Tradition, täglich den Rosenkranz in der kleinen Kapelle in Allmering mitzubeten. Doch seit geraumer Zeit, seit sie auf ihre Gehhilfe, den Rollator angewiesen ist, wird ihr dieser Gang zu gefährlich und sie betet lieber zu Hause. Mittlerweile kümmert sich Jakob hauptsächlich um den Haushalt des Hoferben und genießt ihren Lebensabend. (at)

Themen folgen