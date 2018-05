12.05.2018

Fit machen für den Wohnungsmarkt

Hohes Interesse von Neuzugewanderten und Familien an Tipps fürs Mieten von Experten

Das Thema Wohnungsmarkt beschäftigt nicht nur die Politik, sondern auch viele Neuzugewanderte, Alleinstehende und Familien. Das zeige die hohe Nachfrage an den beiden vom Kreis und der Volkshochschule (Vhs) kürzlich veranstalten Mietkursen, so das Landratsamt in einer Mitteilung. Zusammen mit den Wohnexpertinnen Christine von Gropper (Diakonie Augsburg) und Corinna Höckesfeld („Tür an Tür Integrationsprojekte“) war das Ziel der Veranstalteter, Neuzugewanderte mit den Kursen fit für den Wohnungsmarkt zu machen.

Auf Wohnungssuche waren fast alle der über 65 Teilnehmenden. Noch leben sie in einer Unterkunft des Landkreises oder des Regierungsbezirks; viele gelten als sogenannte „Fehlbeleger“. Sie könnten ausziehen, finden aber keine Wohnung. Viele von den Teilnehmern suchen schon länger nach einer Bleibe, um vor Ort eigenständig Fuß fassen zu können und hofften auf Tipps bei der Wohnungssuche. Wie eine Wohnung gefunden werden kann und was bei einem Mietvertrag zu beachten ist, erklären die beiden Referentinnen und beantworten die vielen Fragen.

Für große Familien ist es besonders schwer, geeigneten Wohnraum zu finden, denn Wohnungen für Familien mit drei oder fünf Kindern sind rar. Eine sehr verbreitete Vorstellung gelte in Deutschland nach wie vor: Pro Kind ein eigenes Zimmer, wie Corinna Höckesfeld berichten konnte. Daher seien Vermieter, die kein Problem mit zwei oder drei Kindern in einem Zimmer haben, eher die Ausnahme.

Die Wohnform Wohngemeinschaft kennen viele erst, seitdem sie in Deutschland wohnen, da sie im Heimatland meist im Familienverbund leben. Insbesondere alleinstehende Frauen und Männer könnten diese Möglichkeit gut während der Ausbildungs- oder Studienzeit wählen, wie Corinna Höckesfeld empfiehlt. (AN)

