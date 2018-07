12:00 Uhr

Frankreich feiert, Tipper triumphieren

Die Franzosen kicken Uruguay aus dem Viertelfinale und bescheren den Tipp-Teams reiche Beute.

Der erste Halbfinalist steht fest: Frankreich. Der Weltmeister von ’98 siegte gestern im ersten Viertelfinalspiel gegen die Südamerikaner aus Uruguay. Genau das hatten die Teams unseres Tippspiels auch erwartet und prompt regnete es reichlich Punkte. An der Tabelle ändert sich demnach freilich wenig, denn alle hatten den richtigen Riecher. Naja, alle bis auf einen: Das Team Recht und Ordnung spekulierte auf einen Sieg der Himmelblauen im Elfmeterschießen. Für die heutige Partie sind sich die Teams unseres Tippspiels hingegen ganz und gar nicht einig. 4:4 lautet die Tippbilanz. Besonders spannend: Die beiden Führenden der Gesamtwertung (Bürgermeister und Geistliche) tippen unterschiedlich. Na dann, Skål, wie der Schwede sagt. Oder doch cheers, Miss Sophie? Ach was soll’s, Hauptsache in unsere Tipp-Tabelle kommt wieder etwas Bewegung. (lot)

Schweden – England

Leonhard Kandler0:1

Bürgermeister Baar

(Team Bürgermeister)

Michael De Koninck2:1

Pfarradministrator Altomünster

(Team Geistliche)

Melanie Kling1:2

Vorsitzende BFV-Frauenausschuss

(Team Frauen)

ChristianBichlmeier3:1

Gasthof Bichlmeier Unterschneitbach (Team Gastwirte)

SamuelJacker2:1

AN-Mitarbeiter

(Team Aichacher Nachrichten)

Richard Brandner2:1

Bauamt Aichach

(Team Recht und Ordnung)

Walter Freier1:2

Abteilung Tennis TSV Inchenhofen

(Team Nicht-Fußballer)

MichaelNodlbichler1:3

Abteilungsleiter SV Obergriesbach

(Team Fußballer)

