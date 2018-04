10:55 Uhr

Friedhof sorgt für kritische Nachfragen in Zahling

Eine Zuhörerin will im Bürgerhaus von Obergriesbachs Gemeindechef wissen, warum der große Baum im Friedhof umgeschnitten wurde. Auch der Kindergarten ist Thema.

Von Claudia Neumüller

Knapp 60 Personen kamen am Freitagabend zur Bürgerversammlung der Gemeinde Obergriesbach im Bürgerhaus im Ortsteil Zahling.

Bürgermeister Josef Schwegler zog zunächst umfassend Bilanz. Dabei ging es auch um die Finanzen. Derzeit seien circa 700 Euro Guthaben pro Einwohner vorhanden. In diesem Jahr würden die Rücklagen aber zur Neige gehen, so Schwegler.

Ein entscheidendes Thema war der Kindergarten. Wie berichtet, ist die neue, noch nicht ganz fertige Einrichtung schon vor ihrer Eröffnung zu klein. Zwölf Kinder finden nach derzeitigem Stand keinen Platz. Es wird nach Lösungen gesucht. In Absprache mit dem Landratsamt müsste es aus Schweglers Sicht möglich sein, eine Notgruppe einzurichten. Vermutlich werde der alte Kindergarten ausgebaut.

Der Neubau des Kindergartens liege voll im Zeitplan. Anders sehe es beim finanziellen Rahmen aus, sagte Schwegler. Am 22. Juli werde die neue Einrichtung mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht.

Am Bahnhof gibt es ein neues Baugebiet. Der Bürgermeister geht davon aus, bis Herbst Bewerbungen für die Grundstücke entgegennehmen zu können. Von der Wohnbaugesellschaft des Landkreises werden neue Sozialwohnungen in Bahnhofsnähe erstellt. Was die Belegung der Wohnungen angeht, hat die Gemeinde ein Vorschlagsrecht. Das Lagerhaus wurde vermietet. Darin befindet sich auch eine Wohnung, die für eine anerkannte Flüchtlingsfamilie renoviert wird.

Nach einer kurzen Pause forderte der Bürgermeister die Zuhörer zu Wortmeldungen auf: „Ihr kommt jetzt zu Wort, wo drückt Euch der Schuh?“ Eine erste Zuhörerin nahm den Friedhof ins Visier. Dort sei ein schöner großer Baum entfernt worden. „Musste er wirklich weg oder wurde er einfach nur so umgeschnitten?“ Schwegler antwortete, man habe den Baum drei Jahre beobachtet und überlegt. „Aber die Statik der Mauer stimmt außen herum nicht mehr. Es musste Stück für Stück altes Zeug weg.“ Kritik der Frau, man müsse den Friedhof insgesamt wieder schöner gestalten, wies der Bürgermeister zurück.

Man habe durchaus versucht, neu anzupflanzen „Aber jede zweite Pflanze ist eingegangen“, erinnerte sich Schwegler. Auch der Verweis des Gemeindechefs auf die Kosten, die auf die Gebühren umgelegt werden müssten, überzeugte die Dame nicht. Sie fand deutliche Worte: „In a Glump kannst du nix mehr pflanzen. Da muss das alte Zeug erst raus, Humus drauf und neu angepflanzt werden. So jedenfalls sieht’s recht grausam aus.“

Werner Nodlbichler ging es um den Kindergarten. Er konnte nicht nachvollziehen, warum der neu gebaute Kindergarten jetzt schon wieder zu klein ist. Da geht es Obergriesbach freilich nicht anders als anderen Kommunen im Wittelsbacher Land. Laut der vergangenen Umfrage konnte der Bedarf noch gedeckt werden, nun jedoch nicht mehr. Ein Grund ist laut Schwegler, dass immer jüngere Kinder angemeldet werden. Doch jedes Kind habe das Recht auf einen Kindergartenplatz.

Eine Zuhörerin wunderte sich, weshalb in der Gemeinde noch keine Einweisung für den neuen Defibrillator stattfand. Erstaunt verteidigte sich der Bürgermeister: „Es war schon eine solche Veranstaltung.“ Die Organisation liege bei der Feuerwehr. Kommandant Klaus Joder bestätigte das und kündigte an, dass es auch in diesem Jahr Defibrillator-Schulungen für die Bevölkerung geben werde.

Eine Rednerin hatte Bedenken, ob angesichts der gelben Tonne der Wertstoffhof in Obergriesbach bestehen bleibe. Die Antwort Schweglers: „Ich bin für die gelbe Tonne und bin auch ein Befürworter der Wertstoffsammelstelle. Es wird ein Umdenken erfolgen müssen. Mein Ziel ist es, dass die Wertstoffsammelstellen aufgewertet werden.“

Auch der Obergriesbacher Weiher kam zur Sprache. Er ist bekanntlich verschlammt (wir berichteten). Die Gemeinde habe keine Handhabe, weil sich der Weiher in Privatbesitz befinde, so Schwegler. Zuständig seien Wasserwirtschaftsamt und Landratsamt. Die Zuhörer monierten, dass der Weiher nicht schön aussehe und man etwas gegen so einen Schandfleck in der Gemeinde tun müsse.

