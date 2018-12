vor 1 Min.

Gugler: „Weihnachten ist ein Fest der Begegnung“

Weihnachten findet für Stadtpfarrer Herbert Gugler vor allem in der Kirche statt. Heuer strahlt der frisch renovierte Chorraum der Aichacher Stadtpfarrkirche besonders hell.

Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen die schönste Zeit im Jahr, aber auch die hektischste. Wie Aichachs Stadtpfarrer Herbert Gugler sie erlebt.

Von Von Gerlinde Drexler

Als Sie vor fünf Jahren Ihr erstes Weihnachten als Stadtpfarrer in Aichach feierten, stellten Sie bei sich privat keinen Weihnachtsbaum auf – weil Sie in der Adventszeit kaum zu Hause waren. Haben Sie noch immer keinen Baum?

Herbert Gugler: Inzwischen habe ich daheim so eine Art Weihnachtsstrauß, aber keinen Weihnachtsbaum. Das würde sich gar nicht rentieren, ich bin ja kaum daheim.

Die Weihnachtszeit ist ja eine eher hektische Zeit. Wie viel bleibt bei Ihnen von der Besinnung übrig und wie entschleunigen Sie?

Gugler: So hektisch empfinde ich die Zeit gar nicht. Ich besinne mich oft auf den Weihnachtsfeiern. Da höre ich aus den Geschichten immer wieder gute Gedanken heraus. Ich finde es schön, wenn ich von den Menschen eingeladen werde, und, so weit es geht, versuche ich auch, zu kommen. Weihnachten ist ja ein Fest der Begegnung. Entschleunigen zu müssen, ist für mich daher kein Thema. Die große Kunst ist, alles zu organisieren. Aber das gilt ja das ganze Jahr über.

Wie feiern Sie persönlich Weihnachten? Haben Sie Zeit für Ihre Familie?

Gugler: Ich bin an Weihnachten nach der Kindermette zum Essen eingeladen. Dann kommt die Christmette, dann schlafe ich ein paar Stunden und dann geht es an den Feiertagen schon wieder weiter im Programm (lacht). Nach den Feiertagen habe ich zwei Tage frei. Da bin ich bei meiner Mutter.

Was steht auf Ihrem Wunschzettel für Weihnachten?

Gugler: Dass die großen Bauprojekte wie das Pfarrhaus und die Kirche im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Und dass es bei der Kirche in Oberwittelsbach bald weitergeht. Privat wünsche ich mir Gesundheit und dass ich weiter Freude an meiner Arbeit habe.

Haben Sie ein Lieblingsweihnachtslied?

Gugler: „Stille Nacht“. Ich liebe es, wenn am Abend am Schluss der Christmette die Lichter in der Kirche ausgehen und das Lied dann erklingt.

Was war Ihr schönstes Weihnachtsfest?

Gugler: Jedes Fest ist anders, mit anderen Menschen, anderen Räumen und Situationen. Ein besonders schönes kann ich da nicht benennen.

Hat sich Weihnachten verändert im Laufe der Jahre?

Gugler: Es war immer ähnlich, finde ich. Über den Konsum ist schon immer gemeckert worden. Nur die Geschenke haben sich verändert.

Sie posten viele der Aktivitäten der Pfarreiengemeinschaft auf sozialen Kanälen im Internet. Haben Sie die Befürchtung, dass Weihnachten seinen Zauber verliert, wenn vieles dann nur noch abstrakt und unpersönlich ist?

Gugler: Nö, überhaupt nicht. Ich finde es sogar eher anregend zu sehen, wie Weihnachten andernorts gefeiert wird. Es ist immer noch ein Fest, an dem viele persönliche Kontakte zählen. Früher hat man mehr von Hand geschrieben oder telefoniert. Da sehe ich eher die Gefahr, dass man sich durch das Schreiben über soziale Medien von den Menschen distanzieren und verstecken kann.

Finden Sie den Spagat zwischen Moderne und Tradition schwierig oder lässt sich das lösen?

Gugler: Man muss sehen, dass man die Menschen da mitnimmt, wo sie stehen – in den sozialen Medien und im realen Leben. Ich finde es nicht schwierig, sondern sehe es eher als Chance, weil ich viele Menschen mit einem Klick erreiche.

Es gibt sogenannte „Weihnachtschristen“, die nur an Weihnachten in den Gottesdienst kommen. Was halten Sie davon?

Gugler: Das kann ich nicht verurteilen. Im Gegenteil. Ich freue mich, dass sie kommen. Wenn es ihnen gefällt, kommen sie vielleicht mal wieder.

Müsste sich in der Kirche an der Feier des Weihnachtsfestes etwas verändern, um Leute mit der Botschaft besser erreichen zu können?

Gugler: Am Weihnachtsfest nicht, aber generell ja. Weihnachten mit den Kerzen und der Stimmung trifft den Nerv der Zeit. Generell finde ich, dass man eine Sprache sprechen muss, mit der man Menschen mitnehmen kann. Das hat nichts mit „Event“ zu tun, sondern mit der Lebenswirklichkeit und damit, den Menschen ernst zu nehmen. Kirche soll Heimat für alle sein.

Eine letzte Frage noch: Waren Sie auf vielen Weihnachtsmärkten?

Gugler: Ich war hier in Aichach und in Oberbernbach auf den Weihnachtsmärkten. Dazu auf einigen Basaren innerhalb der ganzen Pfarreiengemeinschaft und im Kindergarten.

Themen Folgen