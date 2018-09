26.09.2018

Hilfe, Therapie und Beratung

Sie arbeiten in der neu eröffneten Praxis PsychoLog im gesundheitlichen Zentrum in der Aichacher Sudetenstraße: (von links) Carolin Lesti, Marietta Dollinger und Kim Bice. <b>Foto: Samuel Jacker</b>

Praxis PsychoLog hat in Aichach eröffnet

Von Samuel Jacker

Aichach Die Praxis PsychoLog Healthcare in der Sudetenstraße in Aichach hat im Rahmen eines Tages der offenen Tür eröffnet. Inhaber der Praxis sind Kim Bice, Carolin Lesti und Sarah Kroggel. Bice und Lesti sind dort auch als Therapeutinen tätig. Unterstützt werden sie von Marietta Dollinger, die freiberuflich in der Praxis arbeitet.

Laut Carolin Lesti liegt der Schwerpunkt der Praxis in der Therapie, Paartherapie und Einzeltherapie. „Jeder, der an sich arbeiten will, kann zu uns kommen“, ergänzt Dollinger. Marietta Dollinger ist Heilpraktikerin im Fachgebiet Psychotherapie und hat zusätzlich einen Master in Gesundheitswissenschaft. Lesti ist zertifizierte systemische Paar- und Familientherapeutin. „Man schaut oft auf Defizite, nicht auf das, was man hat“, bedauert sie.

Kim Bice hat einen Masterabschluss in Psychologie zu kindlichen Lern und Entwicklungsauffälligkeit. „Ich arbeite als Psychologin in der katholischen Jugendfürsorge in Obergriesbach.“ Dort betreut sie Kinder und macht Spieltherapien. In der Praxis an der Sudetenstraße arbeitet sie unter anderem mit der Visualisierung. Carolin Lesti therapiert dagegen unter anderem zusammen mit ihrem Hund Rocky. Seit 2012 sind sie zertifiziert zum Therapiebegleithundteam. Die 35-jährige sagt: „Der Hund ist ein Motivator und gibt Kindern Stabilität. Er ist wertneutral.“ Er stärke Resilienz. Das ist die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklungen zu nutzen. Eine ähnliche Wirkung sieht Dollinger in „schamanischer“ Heilarbeit: „Es ist komplementär zur Psychotherapie und wirkt auf der Seelenebene.“

