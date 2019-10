17:10 Uhr

Illegale Beschäftigung: Polizei nimmt Arbeiter auf Baustelle fest

Auf einer Baustelle in Rehling (hier ein Symbolfoto) hat die Polizei drei Arbeiter vorläufig festgenommen. Sie hätten dort nicht arbeiten dürfen.

Auf einer Baustelle in Rehling nahm die Polizei drei Männer im Alter von 22 bis 37 Jahren vorläufig fest. Der Grund: illegale Beschäftigung.

Wegen illegaler Beschäftigung hat die Polizei drei Männer auf einer Baustelle in Rehling vorläufig festgenommen.

Nachdem sie einen Hinweis erhalten hatten, überprüften die Beamten die drei Männer aus Südosteuropa im Alter von 22 bis 37 Jahren. Diese verrichteten Arbeiten auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses.

Keiner der drei Männer kann erforderliche Papiere vorlegen

Nach Polizeiangaben konnte keiner der drei Männer die erforderlichen Unterlagen vorweisen. Sie wurden daher wegen eines Vergehens der unerlaubten Einreise und illegalen Aufenthalts vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion Aichach gefahren.

Männer müssen Sicherheitsleistung bezahlen

Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete eine Sicherheitsleistung von jeweils 300 Euro an. Nachdem die drei Männer das Geld bezahlt hatten, durften sie die Polizeidienststelle wieder verlassen. Wie die Aichacher Polizei erst am Mittwoch mitteilte, geschah der Vorfall bereits am Dienstag gegen 11.30 Uhr. (nsi)

