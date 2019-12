06:00 Uhr

In Baar startet ein sozialer Fahrdienst

Zu Jahresbeginn geht es in Baar los mit einem neuen Projekt für Bürger mit eingeschränkter Mobilität

Ab 1. Januar 2020 wird in Baar ein sozialer Fahrdienst auf ehrenamtlicher Basis angeboten. Der Helferkreis übernimmt die Organisation des Fahrdienstes, der Baarer Bürgern mit eingeschränkter Mobilität den Weg zu Ärzten oder zum Einkaufen erleichtert. Wer immer gerade Bereitschaft hat, organisiert einen Fahrer. Acht bis zehn potenzielle Chauffeure hatten sich bereit erklärt, den Fahrdienst mit Privatfahrzeugen zu übernehmen, gegen eine Unkostenpauschale von 30 Cent pro gefahrenem Kilometer.

Spätestens zwei Tage vor der Fahrt anmelden

Arztbesuche, Anfahrten zur Apotheke, zur Fußpflege, in die Krankengymnastik oder zum Friseur, auf den Friedhof, oder zu Behörden wie Landratsamt oder Rathaus in Pöttmes sind dann mit einem Fahrdienst möglich. Selbst Einkaufsfahrten mit Hilfestellung können gemacht werden. Wer den Fahrdienst braucht, meldet sich telefonisch unter 0151/53810078 montags bis freitags, jeweils von 17 bis 18 Uhr an – am besten so früh wie möglich, spätestens zwei Tage vor der geplanten Fahrt. Die Kosten für die Versicherung für die Ehrenamtlichen sowie deren Fahrzeuge belaufen sich jährlich auf 476 Euro, die die Gemeinde als Träger übernimmt. (brast, AN)