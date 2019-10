vor 59 Min.

Irmgard Lesti wird 85

Irmgard Lesti hat vor Kurzem im Kreis mit Familie, Bekannten und Verwandten ihren 85. Geburtstag gefeiert. Zu den Gratulanten gehörten Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder sowie Vertreter der Kirche und des Gartenbauvereins. Die Jubilarin freut sich sehr, am Familienleben mit fünf Enkeln und fünf Urenkeln teilhaben zu können. Ihre Kinder, Gerhard und Anita, leben in Petersdorf und Oberbernbach. Ihren eigenen Haushalt führt die 85-Jährige größtenteils selbst. Bis heute ist Irmgard Lesti passionierte Näherin. Wenn etwas zu reparieren oder abzuändern ist, ist sie für die ganze Familie da. Gerne unternahm die Jubilarin auch Radausflüge mit ihren Freundinnen, mit denen jährlich rund 300 Kilometer zusammengekommen sind. Heute nutzt sie ihr Fahrrad noch für kleinere Besorgungen im Ort. Eine weitere Leidenschaft von Irmgard Lesti ist der Garten. Sie ist Gründungsmitglied des Gartenbauvereins, der 1994 ins Leben gerufen wurde. Von der Gründung bis 2010 war sie die Vorsitzende des Vereins; Mitglied ist Irmgard Lesti heute noch immer. Blickt sie in die Vergangenheit, vermisst sie vor allem ihre Geschwister: Ihr Bruder starb mit 88 Jahren, ihre Schwester mit 90 Jahren. (brast)

Themen folgen