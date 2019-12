18.12.2019

Josef Sturm feiert 80. Geburtstag

Bauunternehmer Josef Sturm aus Adelzhausen feierte seinen 80. Geburtstag. Ruhe, Bedächtigkeit und stete Korrektheit zeichnen den gebürtigen Adelzhauser aus. Deshalb wurde er immer wieder in verschiedene Gremien gewählt. 36 Jahre lang gehörte er dem Gemeinderat von Adelzhausen an, davon 18 Jahre als stellvertretender Bürgermeister. 26 Jahre lang war Josef Sturm im Pfarrgemeinderat, davon viele Jahre als Vorsitzender. Zur Feier des runden Geburtstages fand sich eine große Gratulationsschar ein. Auch Bürgermeister Lorenz Braun, Günther Hahn, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Adelzhausen-Sielenbach, sowie Vertreter der Vereine gratulierten dem Jubilar. Josef Sturm, 1939 in Adelzhausen geboren, besuchte dort die Volksschule von 1945 bis 1953 und anschließend die Berufsschule in Augsburg. Die Maurerlehre schloss er 1959 bei Josef Strobl im Ortsteil Burgadelzhausen ab. 1964 legte er die Meisterprüfung ab und gründete zwei Jahre später seine eigene Baufirma in Adelzhausen, die er nach über 36 Jahren 2003 schloss. Verheiratet ist der Jubilar seit 1976 mit Lehrerin Jutta Sturm, geborene Wencelides. (pha)

