vor 27 Min.

Jubilarin Genoveva Wackerl bekocht die ganze Familie

Im Kreise von Familie, Freunden, Nachbarn und Vereinen feierte Genoveva Wackerl aus Todtenweis ihren 80. Geburtstag.

Die Jubilarin, eine geborene Witzenberger, kam am 15. Januar 1940 zur Welt. Im Rehlinger Ortsteil Allmering wuchs sie mit ihrem Bruder auf. 1959 heiratete sie Simon Wackerl aus Todtenweis. Die Jubilarin ist Mutter von sechs Kindern, Simon, Willibald, Ludwig, Hubert, Petra und Helga. Letztere verstarb im Alter von nur acht Monaten. Die „Vev-Oma“, wie sie liebevoll genannt wird, hat neun Enkelkinder und vier Urenkel.

Wenn die ganze Familie um sie versammelt ist, freut sich Genoveva Wackerl besonders und kocht auch regelmäßig für ihre Liebsten auf. Gerne nimmt sie an den Aktivitäten des Katholischen Frauenbundes und des Gartenbauvereins teil. Jeden ersten Donnerstag im Monat ist sie beim Treffen der Senioren im „Kasmihaus“ anzutreffen. Sobald es wieder Frühling wird, juckt es Genoveva Wackerl schon in den Fingern, und es geht wieder in den Garten. Die Jubilarin baut Gemüse an und versorgt damit ihre Familie. (brs)

Themen folgen