vor 56 Min.

Jubilarin genießt ihr Fest

Zenta Paucker aus Schiltberg feierte im Kreise ihrer Familie, Freunde und Nachbarn ihren 90. Geburtstag. Unter den Gratulanten waren auch Schiltbergs Bürgermeister Josef Schreier und der Zweite Bürgermeister Peter Kellerer sowie der Pfarrgemeinderat und Vertreter der Seniorengruppe.

Offensichtlich entspannt genoss die Jubilarin ihren Ehrentag unter den Gästen. Umso mehr als schwierige Wochen, in denen sie um ihr Leben und um ihre Gesundheit wahrlich kämpfen musste, hinter ihr lagen. Am 20. Mai 1929 wurde die Jubilarin in Hartwigshausen geboren und wuchs mit zwei Geschwistern auf. 1956 heiratete sie Johann Paucker (verstorben 1971) und wurde Xanderbäuerin in Schiltberg.

Dem Paar wurden sechs Kinder geschenkt (Christa, Maria †, Johann, Thea, Agathe und Ursula). Heute zählen zur Familie auch neun Enkelkinder und vier Urenkel, die sich immer wieder gerne um ihre „Uri“ scharen. (dts)

Themen Folgen