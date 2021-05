Unbekannter bricht fünf Gartenhäuser in Karlsfeld auf

Ein unbekannter Täter hat seit dem Wochenende fünf Gartenhäuser in Karlsfeld aufgebrochen. Er macht dabei unterschiedliche Beute.

Fünf Gartenhäuser hat ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in Karlsfeld aufgebrochen. Die Dachauer Polizei teilt mit, wie der Täter vorgegangen ist.

Der Sachschaden an den Gartenhäusern beträgt 800 Euro

Die Einbrüche wurden zwischen Freitag vergangener Woche und Dienstag verübt. Betroffen sind die Gartenhäuser von fünf Gartenparzellen in der Reschenbachstraße, so die Polizei. Der unbekannte Täter hebelte jeweils die Holztüren auf und entwendete verschiedene Werkzeuge und alkoholische Getränke im Wert von knapp 1000 Euro. An den Hütten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 800 Euro. (jca)

