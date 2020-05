vor 20 Min.

Kinderbuch aus Sielenbach: Wie das Chamäleon Drehauge die Welt sieht

Maria Kolbinger aus Sielenbach hat ein neues Kinderbuch geschrieben. Darin geht es um ein äußerst sympathisches hellgrünes Reptil.

Von Alice Lauria

„Ich bin das Chamäleon Drehauge und möchte dir heute meine Geschichte erzählen“ – mit diesem Satz beginnt ein neues Kinderbuch der Sielenbacher Malerin und Schmuckdesignerin Maria Kolbinger. „Drehauge – Ein kleines Chamäleon entdeckt die Welt“ lautet der Titel des Werks. Vom Einband guckt den Leser ein äußerst sympathisch dreinblickendes hellgrünes Reptil an.

Die Entstehung von Kolbingers Buch beginnt als „ich vor einiger Zeit eine Chamäleonskulptur gesehen habe, deren Gesichtsausdruck so zufrieden war, dass es mich nicht mehr losgelassen hat“, sagt die Autorin über ihre Motivation. „Für mich entstand die Frage, warum es so zufrieden und glücklich aussah.“ Nachdem Maria Kolbinger als Künstlerin und Malerin tätig ist, stand für sie sofort fest, dass sie die Geschichte selbst illustrieren will. Sie begann mit der Arbeit an dem Buch vor gut einem Jahr. Es galt herauszufinden, wie die Protagonisten aussehen sollen. Denn Drehauge wird auf seinem Weg von Tierpfleger Toni begleitet, außerdem gibt es den Spatz Fjodor, eine aufgebrachte Ente, die Blumenelfe Sonora und eine alte Frau, die von einer Bosheitsfliege heimgesucht wurde.

Sielenbacherin arbeitet bereits am nächsten Buch

Kolbinger probierte verschiedene Maltechniken aus und zeichnete zahllose Skizzen und einige Versuche, bis sie letztendlich mit Buntstiften den Figuren Leben einhauchte. Das Buch eignet sich für Kinder ab vier Jahren zum Vorlesen oder selbst lesen.

Das vom Zooalltag gelangweilte Chamäleon Drehauge büchst aus seinem Terrarium aus, um die Welt kennenzulernen. Wie es das schafft, und welchen Gefahren und neuen Freunden es unterwegs begegnet, ist für die Kleinen und Kleinsten fesselnd beschrieben. Auf 45 Seiten in Großschrift mit über 30 farbenfrohen Illustrationen erzählt das sympathische Chamäleon von seiner spannenden Reise. Eine Fortsetzung der mystisch angehauchten Geschichte könnte es in Zukunft auch noch geben, zumindest arbeitet die Sielenbacherin an einer Erzählung über die Entstehung der Bosheitsfliege.

Unzählige Entwürfe fertigte die Sielenbacherin Maria Kolbinger an. Bild: Alice Lauria

Die sechsjährige Alba hat das Buch vom Osterhasen bekommen und ist restlos begeistert vom Drehauge. „Mir gefallen die alte Frau und die Bosheitsfliege besonders gut“ erzählt sie. Auch Kolbingers Heimatverbundenheit wird in dem Buch deutlich, so zeigt beispielsweise eine der Landschaftszeichnungen eine besonders malerische Straße in Sielenbach.

Da das Buch keine ISBN-Nummer hat, kann es im Internet nur über Maria Kolbingers Homepage www.allamia.de oder drehauge.jimdofree.com bestellt werden. Des Weiteren gibt es einige Verkaufsstellen in Aichach, Sielenbach und Dasing, die im Einzelnen ebenfalls auf der Internetseite der Künstlerin aufgelistet sind.

