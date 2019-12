Kirchenbau in schwieriger Zeit

Bei der Buchvorstellung „Chronik der Pfarrgemeinde 1926-1933“ in Hohenzell beim Kramerwirt haben Hauptinitiator Stefan Schleipfer (rechts) und Michael Heitmeir (links) das erste Exemplar an Pfarrer Eberhard Weigel überreicht. Die ersten 50 Bücher waren bei der großen Anzahl von Besuchern in wenigen Minuten vergriffen, sodass eine weitere Nachbestellung gleich in Auftrag gegeben wurde.

Bild: Peter Haug