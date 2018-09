vor 46 Min.

Klassiker der Filmmusik

Duo Kellerbauer tritt im Pfarrzentrum auf

Aichach Was wäre ein Kinofilm ohne die passende Musik? Manchmal war die Filmmusik sogar erfolgreicher als der Film selbst. Solch berühmte Klassiker der Filmgeschichte präsentiert das Münchener Sängerpaar Leona und Stefan Kellerbauer (Sopran und Tenor) am Sonntag, 30. September, im Aichacher Pfarrzentrum. Im Rahmen ihres Cinema-Konzerts bringen sie Lieder und Melodien unter anderem aus „Der Pate“, „Dr. Schiwago“, „Cabaret“, „Love Story“ und „Zwei Herzen im Dreivierteltakt“ zu Gehör. Begleitet werden sie in Aichach von dem Pianisten Florian Markel. Beginn ist um 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr), im Eintritt sind auch eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen enthalten. Karten gibt es im Vorverkauf im Infobüro der Stadt Aichach (Stadtplatz 48) und am Sonntag ab 14 Uhr im Pfarrzentrum. Weitere Informationen im Infobüro der Stadt Aichach, Telefon 08251/902-0. Karten gibt es außerdem zu gewinnen bei unserer Verlosung auf "Seite 1.

