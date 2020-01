Knochenmarkspende: So viele wollten sich typisieren lassen

Plus Im Axtbrunner Schützenheim gibt es strahlende Gesichter. Viele Vereine unterstützen die Aktion von Verena Braunmüller aus Schönleiten nach Kräften.

Strahlende Gesichter gab es beim Benefiznachmittag für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) im Petersdorfer Ortsteil Axtbrunn. 80 Wangenabstriche wurden gemacht von Menschen, die sich für die DKMS typisieren lassen. Dazu kamen 8258 Euro an Geldspenden zusammen.

Verena Braunmüller aus dem Petersdorfer Ortsteil Schönleiten, die den Benefiznachmittag initiiert hat, sagt: „Das hätten wir nicht gedacht, dass wir so viele Geldspenden erhalten und dass sich bei uns nochmals so viele hilfsbereite Mitbürger durch einen Wangenabstrich bei der DKMS aufnehmen lassen!“ Mit ihr freuen sich die Vertreter der Vereine, die mitgemacht haben.

Petersdorf: Braunmüller hat 2019 Knochenmark gespendet

Verena Braunmüller selbst hat im März 2019 Knochenmark aus dem Beckenknochen für einen Patienten aus Amerika gespendet. Im November erhielt sie die Nachricht, dass es ‚ihrem‘ Patienten gut geht und dieser aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte. Zwei Jahre vorher hatte sie schon beschlossen, ihre Haare wachsen zu lassen, um sie für eine Echthaarperücke zu spenden. Gleichzeitig fand im November ein DKMS-Infoabend in Pöttmes statt und der große Aufruf für Lisa in Pöttmes. Da beschloss sie, einen Benefiznachmittag zu organisieren.

„Seid ihr mit dabei?“, fragte Verena Braunmüller bei den örtlichen Vereinen nach und stieß überall auf offene Ohren. Der Ort stand fest: das Schützenheim in Axtbrunn, dessen Pächterin ihre Mutter Andrea ist. Die Vereine nahmen die Aufrufe sofort auf und verbreiteten sie bei ihren Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmärkten und in sozialen Netzwerken. „Innerhalb kürzester Zeit hatten wir die Zusagen für 25 Kuchen und Deftiges, ohne gezielt jemanden danach zu fragen“, erzählt überwältigt Andrea Braunmüller. Am Benefiznachmittag strömten die Besucher und Typisierungswilligen ins Axtbrunner Schützenheim (wir berichteten). Ganz besonders freute sich Verena Braunmüller mit ihrem Team, dass so viele Senioren in geselligen Runden beisammensaßen und den Aufruf großzügig mit Spenden unterstützten. Mit Brigitte Lehenberger, ehrenamtliche Unterstützerin der DKMS, war sie auch überrascht, dass gleich weitere 80 hilfsbereite Menschen die Gelegenheit nutzten, sich mit einem Wangenabstrich bei der DKMS aufnehmen zu lassen.

Spendenbox war am Abend voll

Und am Abend war die Spendenbox prall gefüllt. Die Typisierten selbst unterstützten die Auswertung ihrer Wangenabstriche mit 1745 Euro. Die Gäste steckten nach einem gemütlichen Nachmittag bei Kaffee, Punsch und Kuchen 3010 Euro in die Spendenbox. Und die Vereine halfen mit Barspenden in Höhe von 2070 Euro. Weitere 1433 Euro folgen per Überweisung auf das Aktionskonto.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Willprechtszell und Schönleiten, der Schützenverein Almenrausch Willprechtszell-Schönleiten, der Stammtisch Axtbrunn und der Krieger- und Soldatenverein Schönleiten-Willprechtszell bilden zusammen mit Angelika Pest aus Willprechtszell einen Seniorenkreis. Aus dieser Kasse kam neben Spenden aus ihren Vereinskassen der DKMS ein stolzer Betrag zugute. Die Jagdgenossenschaft Schönleiten, die Mitwirkenden des Christkindlesmarktes in Eisingerdorf, der SSV Alsmoos-Petersdorf, der Gartenbauverein Petersdorf, der Freizeitclub Schönleiten sowie die Freiwillige Feuerwehr Petersdorf spendeten ebenfalls. Insgesamt kamen 8258 Euro Geldspenden zusammen. Mit diesem Betrag können 236 Typisierungen finanziert werden. (AN)

Kontakt Wer sich auf dem Postweg bei der DKMS aufnehmen lassen oder einen Aufruf in den eigenen Reihen starten möchte, findet viele Informationen unter www.dkms.de. Vor Ort hilft gerne auch Brigitte Lehenberger (Münster, Donau-Ries, Telefon 08276/1567) als ehrenamtliche Unterstützerin der DKMS.