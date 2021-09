Keiner weint der Strabs eine Träne nach - aus gutem Grund

Plus Die Gemeinden im Wittelsbacher Land wollen die Strabs nicht zurückbekommen. Doch auch die Ausgleichszahlungen des Freistaates sind ungerecht.

Welcher Bürger freut sich schon, wenn er für den Ausbau der Straße vor seinem Haus zur Kasse gebeten wird? Es liegt auf der Hand, dass die Strabs immer mit Ärger verbunden war - beim Bürger, der zahlen musste, aber auch bei der Gemeinde, die den Unmut zu spüren bekam. Auch das ist ein Grund, warum der Strabs heute keiner eine Träne nachweint.