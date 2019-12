vor 17 Min.

Konzert von Kollegah in München abgesagt - was macht das M-Eins?

Das Konzert des umstrittenen Rappers in München am Samstag wurde vom Veranstalter kurzerhand abgesagt. Im M-Eins will Kollegah sein Album präsentieren.

Von Sebastian Richly

Am Samstag präsentiert der Rapper Kollegah im M-Eins in Aichach sein neues Album „Alphagene II“.

Eigentlich hätte der bekannte Musiker zuvor im Münchner Backstage auftreten sollen. Die Veranstalter sagten nun das Konzert kurzerhand ab. Der Vorwurf: Rassismus und Antisemitismus angesichts Textzeilen wie „mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“. „Die Schwere der berechtigten Vorwürfe gegenüber dem Künstler sowie letztendlich sein Umgang damit“ mache die Absage nötig, heißt es auf der Homepage des Backstage.

Kollegah wird in Sozialen Medien kontrovers diskutiert

Ob der umstrittene Rapper auch in Aichach auftreten wird? Dazu wollte Fabian Häberle, Betreiber des M-Eins, gegenüber unserer Redaktion keine Auskunft geben. Auf der Facebook-Seite der Aichacher Diskothek jedenfalls wirbt Kollegah in einem Video für den Samstagabend. Ein Konzert sei ohnehin nicht geplant gewesen, so Häberle tags zuvor.

Auch in den Sozialen Medien, auf der Facebook-Seite der Aichacher Nachrichten wurde kontrovers diskutiert, ob Kollegah in der Paarstadt willkommen ist. (mit dpa)

