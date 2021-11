Erfolglose Neuwahlen: TSV Kühbach sucht dringend einen Vorsitzenden

Der bisherige Vorstand leitet den Verein mit 945 Mitgliedern kommissarisch bis zur außerordentlichen Mitgliederversammlung. Findet sich niemand, droht die Auflösung.

Der TSV Kühbach sucht dringend einen neuen Vorstand. Bei der Jahreshauptversammlung wurde noch kein Nachfolger für den ausscheidenden Vorstand gefunden. Das noch amtierende Gremium um den Vorsitzenden Stefan Schneider bleibt nun bis zur geplanten außerordentlichen Mitgliederversammlung kommissarisch im Amt.

Abgesehen davon gab es fast ausschließlich Positives zu berichten. Trotz Pandemie und Neubau der Tennisanlage ist die Finanzlage gut. Der Gesamtverein zählt inzwischen 945 Mitglieder und damit 37 mehr als bei der Jahreshauptversammlung vor zwei Jahren.

In seinem letzten Bericht als Vorsitzender machte Schneider deutlich, dass man mit der gesamten Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren sehr zufrieden sein kann. Seit der Eröffnung der neuen Sportanlage im Jahr 2012 konnte die Mitgliederzahl um fast 400 gesteigert werden.

Neubau der Kühbacher Tennisanlage ist fertig

An der Sportanlage fielen während der vergangenen beiden Jahre einige größere Arbeiten an, unter anderem der Austausch des Pflasters in der Stockschützenhalle. Das größte Projekt stellte aber zweifellos der vor kurzen abgeschlossene Neubau der Tennisanlage mit Trainingsräumen für die Abteilung Breitensport dar. „Die Arbeiten liefen reibungslos“, so der Vorsitzende. Er hob besonders die Zusammenarbeit aller Abteilungen bei den Arbeitsdiensten hervor. Mit dem Umzug befinden sich nunmehr alle Sparten „unter einem Dach“.

Den Kassenbericht für die Berichtsjahre 2019 und 2020 erläuterte der ebenfalls scheidende Schatzmeister Manfred Felber. Zusammenfassend stellte er fest, dass trotz der fehlenden Haupteinnahmequellen Brauereifest und Hochzeiten in der Stockschützenhalle schwarze Zahlen geschrieben werden konnten. Beim Neubau der Tennisanlage blieb man innerhalb des veranschlagten Kostenrahmens. Felber betonte: „Nur wegen der soliden Finanzlage können die vielfältigen Möglichkeiten des Sportparks zu einem vergleichsweise niedrigen Beitrag angeboten werden.“

Vorsitzender Schneider zog eine positive Bilanz seiner 13-jährigen Amtszeit und machte deutlich, dass er das Amt bis zuletzt bei der Sportparkerweiterung mit vollem Einsatz auszufüllen versuchte. Der Vorsitzende war der Meinung: „Nach über einem Jahrzehnt im Amt ist es nun an der Zeit für neue Ansätze.“ Seinen Rücktritt nach Abschluss des Anbauprojekts hatte Schneider bereits vor anderthalb Jahren angekündigt.

Ebenso lange war bekannt, dass sich heuer der gesamte Vorstand nicht mehr zur Wahl stellen wird. Weder durch ein vor Längerem gebildetes Findungsgremium noch am Abend der Versammlung bei einer Rekordbeteiligung von 125 Mitgliedern konnte auch nur ein Kandidat für einen der vier Vorstandsposten gefunden werden. Lediglich die beiden Kassenprüfer Diana Bauch und Wilhelm Westermair wurden gewählt.

Findet sich niemand, übernimmt zunächst ein Rechtsanwalt

Da sich dieser Umstand schon abgezeichnet hatte, verwies Versammlungsleiter Bernd Haberl nochmals auf den Ernst der Lage und das weitere Prozedere: Bis zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, 9. Dezember, bleibt der jetzige Vorstand kommissarisch im Amt. Sollte an diesem Termin kein Vorstand gebildet werden können, würde ein Rechtsanwalt die Geschäfte übernehmen. Findet auch dieser keine Kandidaten müsste der Verein abgewickelt, sprich aufgelöst werden.

In den anschließenden Wortmeldungen appellierten sowohl Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher als auch Freiherr Federico Beck-Peccoz als Ehrenmitglied eindringlich an die Runde, bis zur nächsten Versammlung im Sinne des Vereins alles zu unternehmen, um eine Lösung herbeizuführen. Beide bedankten sich bei dem scheidenden Vorstand für die geleistete Arbeit und die durchwegs gute Entwicklung des Vereins. Beck-Peccoz, Seniorchef der Brauerei Kühbach, erinnerte zudem an die jahrzehntelange Partnerschaft mit dem TSV Kühbach und seine Wichtigkeit für das Gemeinwesen im Ort. (AZ)