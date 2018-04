16.04.2018

Liermann tritt für V-Partei an

Landtag: Kandidat Veganer/Vegetarier

Die V-Partei³ hat Direktkandidaten für die Landtagswahl im Oktober im ganzen Bezirk Schwaben nominiert. Das im Namen enthaltene „V hoch drei“ steht laut einer Mitteilung für „Veränderung, Vegetarier und Veganer“. Das Programm der vor zwei Jahren gegründeten Partei setze Schwerpunkte bei Tierrechten, Umwelt- und Verbraucherschutz. Auch für den sozialen Bereich und die Bildungspolitik würden Veränderungen gefordert. Im Stimmkreis Aichach-Friedberg tritt Frank Liermann als Direktkandidat an. Der 45-Jährige lebt in Friedberg und ist Kraftfahrzeughändler. (AN)

Themen Folgen