Mehr Medienkompetenz und Sozialarbeit an Schulen

Im neuen Schuljahr rückt im Wittelsbacher Land die Digitalisierung in den Fokus. Neu ist eine Förderstelle für Mathematik. Informatik ist bald Pflicht.

Von Katja Röderer

Die Kleinen schlagen sich tapfer. 1228 Erstklässler haben heute Nachmittag schon ihre erste Schulwoche im Wittelsbacher Land hinter sich. Mit ihnen müssen sich auch die Lehrer immer wieder neu ins Schuljahr einarbeiten. Heuer ändert sich einiges an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis.

So hat die Einführung des „Lehrplans Plus“ an der Mittelschule unter anderem zur Folge, dass die Schüler der sechsten Klassen sich jetzt an neue Fächerbezeichnungen gewöhnen müssen. Auch bei den Zeugnissen gibt es Veränderungen.

Digitale Bildung rückt auch an den Schulen im Wittelsbacher Land in den Fokus. Es geht darum, Schülern beizubringen, wie sie selbstständig und reflektiert im Internet recherchieren und wie sie verantwortungsbewusst im Netz kommunizieren. Ein Team des Schulamts soll zunächst erarbeiten, in welchen Schulklassen, welche Medien eingeführt werden sollten. Außerdem ist die digitale Ausstattung der Klassenzimmer ein Thema. Die sei laut Schulamt ganz gut. So gibt es in einigen Klassen schon Computer oder Beamer und vereinzelt stehen auch Tablets zur Verfügung. Allmählich soll die Dokumentenkamera den Tageslichtprojektor überall abgelöst haben. Die Vernetzung sei sehr wichtig, aber noch ausbaufähig, da waren sich Schulrätin Claudia Genswürger und Schulamtsdirektorin Ingrid Hillenbrand einig.

Sozialarbeit wird ausgebaut

Ein Koordinator für Digitalisierung begleitet die Schulen bei der Erstellung der Medienkonzepte und bei der Umsetzung des Masterplans Bayern Digital II. Er kümmert sich auch um die Fortbildungen für Lehrer. An der Mittelschule in Dasing gibt es einen Schulversuch in Sachen Handynutzung. Schwabenweit nehmen 20 Schulen an dem zweijährigen Projekt teil. Dabei werden schulinterne Regeln zur Nutzung von Handys aufgestellt. Auch das Schulforum redet hier mit. Begonnen wird zunächst in der neunten Klasse, wie es vom Schulamt hieß.

Außerdem soll Informatik Pflichtfach für alle Klassen der Mittelschule werden. Los geht es im kommenden Schuljahr mit den fünften und siebten Klassen. Lehrer, die dieses Fach unterrichten sollen, werden in diesem Schuljahr an Fortbildungen teilnehmen. Das Wahlfach Informatik soll es auch weiterhin geben.

Spezielle Deutschklassen – früher Übergangsklassen – gibt es in diesem Schuljahr nicht. Der Bedarf sei zu gering, so das Schulamt. Angeboten werden Deutschförderklassen in der ersten und zweiten Klasse an der Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach. Weiterhin werden Deutsch-Plus-Kurse an allen Schulen eingerichtet, die Bedarf haben.

Ausgebaut wurde hingegen die Sozialarbeit. Auch die Grundschule Ambérieustraße in Mering kann nun auf Jugendsozialarbeit (JaS) verweisen. Weitere Schulen sollen folgen.

Aufgerüstet hat zudem die schulpsychologische Beratungsstelle. Hier gibt es ab sofort eine Förderstelle für Mathematik. Sie soll Kindern mit einer Rechenschwäche und deren Eltern unterstützen. Außerdem will die Beratungsstelle ein Mobbing-Präventionsprojekt angehen.

