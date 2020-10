vor 58 Min.

Mercedes fährt Baum in Sielenbach um - der Fahrer flüchtet

Ein Autofahrer gerät in Sielenbach mit seinem Mercedes ins Schleudern. Der Wagen prallt gegen einem Baum und reißt ihn um. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.

Ein unbekannter Mercedesfahrer hat in der Nacht zum Sonntag in Sielenbach einen Baum umgefahren und ist geflüchtet.

Am Unfallort in Sielenbach liegen Fahrzeugteile des Mercedes

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 0.30 Uhr im Samweg. Der Unbekannte war dort in nördlicher Richtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sein Wagen auf Höhe der Hausnummer 18 ins Schleudern und fuhr gegen den Baum am Straßenrand. Dabei wurde der Baum komplett abgerissen. Das Auto wurde ebenfalls beschädigt. Am Unfallort fanden sich einige Fahrzeugteile. Anschließend flüchtete der Fahrer mit seinem Auto in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines dunklen Mercedes

Die Schadenshöhe am Baum dürfte nach Einschätzung der Polizei im vierstelligen Bereich liegen. Gesucht wird nun ein dunkelblauer Mercedes Benz, der im Frontbereich beschädigt sein dürfte. Hinweise an die Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-0. (jca)