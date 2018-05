vor 25 Min.

Mit dem Rad auf Wallfahrt durch Bayern

15 Inchenhofener fahren insgesamt 500 Kilometer durch den Freistaat. Für Pfarrer Gast gibt es dabei ein freudiges Wiedersehen

Die „Leahader Radler“ waren wieder auf Radl-Wallfahrt. Diesmal ging es rund 500 Kilometer durch Ober- und Niederbayern und über die Oberpfalz zurück nach Schwaben. Nach der morgendlichen Messe starteten die 15 Mann starke Radlergruppe und ihre sechs Begleiter am Mittwoch nach Landshut. Erst ging es durch etwas hügeliges Holzland bei Tandern und ab der Mittagspause bei Kirchdorf zuerst an der Amper, dann an der Isar entlang bei blau-weißem Himmel durch die bayerische Landschaft.

In Zulling bei Landau an der Isar wurde unter freiem Himmel die Messe von Dekan Stefan Gast in einem kleinen Obstgarten vor der Dorfkirche gehalten. Er begleitet die Radler seit der ersten Fahrt nach Rom 2010. Von Straubing aus führte die Route am dritten Tag die Donau entlang zuerst nach Donaustauf mit Besichtigung der Walhalla und dann nach Burglengenfeld. Hier gab es ein freudiges Wiedersehen mit Stefan Gast und Franz Baumgartner, dem dortigen Stadtpfarrer. Mit ihm teilte sich der Leahader Pfarrer das Zimmer im Priesterseminar. Am Abend erreichten die Radler nach am Ende hügeligen 125 Kilometern Amberg in der Oberpfalz. Nach der morgendlichen Andacht führte die Strecke am Samstag in kräftezehrendem Auf und Ab nach Berching und von dort die Altmühl entlang nach Eichstätt. Auf der letzten Etappe über Neuburg wurde am Sonntag noch der gemeinsame Gottesdienst bei Feldheim gefeiert, bevor alle wieder wohlbehalten in Leahad ankamen. (AN)

